Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 20 листопада за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Атлас СМД Україна» про капітальний ремонт автодороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь на загальну суму 418,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада 2018 року трасу відремонтують на таких ділянках:

за 208,25 млн грн. – км 183+600 – км 200+000 довжиною 16,4 км у середньому по 12,70 млн грн.

– км 183+600 – км 200+000 довжиною 16,4 км у середньому по 12,70 млн грн. за 210,40 млн грн. – км 200+000 – км 215+000 довжиною 15 км у середньому по 14,03 млн грн.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Повітряні лінії електропередач і кабель місцевого зв’язку перевлаштує субпідрядник ТОВ «Укрспецбуд+». Гарантійний строк на водопропускні труби становить десять років, на основу дорожнього одягу – вісім років, на огородження – п’ять років, на дорожнє покриття – три роки, на знаки – два роки, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату відведено по відсотку загальної вартості кожного з підрядів, а на прибуток – ще по третині відсотка.

Сума угод на 7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 449,72 млн грн.

Конкурентами були столична фірма «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» однойменного азербайджанського АТ і Анара Таірова та маріупольське ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», що належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» із Нідерландів та донецького ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва. Ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Нині київську фірму «Атлас СМД Україна» записано на дніпровця Ігоря Черненка і киянку Наталію Моторну. Остання також володіє ТОВ «Шляхбудексплуатація» із дніпровцем Дмитром Володимировичем Гончаровим – особа з такими ПІБ минулого року була начальником Дніпропетровської Служби автодоріг.

Раніше засновниками «Атлас СМД Україна» була австрійська «Конкорд Інжиніринг Гмбх» і ТОВ «Інтелконсалтинг» Олександра Омельченка, Сергія Артюшенка, Вадима Вержанського та Андрія Кузнєцова, а кінцевим бенефіціаром – Сергій Транс із Латвії.

Нагадаємо, австрійська фірма «Concord engineering gmbh» пов’язаний з групою дніпровського бізнесмена В’ячеслава Мішалова, який до останнього часу очолював міськраду Дніпра. Фірма фігурує у схемі власності компанії «Альтернативні ресурси», яка в останні роки стає монополістом на ринку альтеративного опалення комунальних установ Дніпропетровської області.

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