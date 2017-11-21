«Укрвуглереструктуризація» дала фігуранту карної справи 90 мільйонів на дорогу ліквідацію шахти

ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» за результатами тендеру замовила ТОВ «Дівітея» роботи з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища за проектом ліквідації шахти імені Артема на 90,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня 2019 року на шахті в Торецьку Донецької області виконають ліквідацію стволів і технічних свердловин, розбирання будівель і споруд обслуговуючого призначення та устаткування, рекультивацію земель, організацію рельєфу, планування території на ділянках об’єктів ліквідації, а також озеленення.

Більше половини загальної вартості підряду припадає на роботи, причому вибірково перевірені ціни на них є завищеними.

Наприклад, робота бульдозера потужністю 79 кВт (130 к. с.) коштує 400 грн./маш.-год. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У серпні на тендері КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» вона коштувала на третину дешевше – 287 грн./маш.-год. Філія «Вільногірський ГМК» ПАТ «ОГХК» у липні та КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» у травні замовляли по 206 грн./маш.-год., що вдвічі дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Робота екскаваторів одноківшових дизельних на гусеничному ходу із ковшем 0,65 куб. м коштує 460 грн./маш.-год. На тендері харківських метробудівців вона коштувала у півтора рази дешевше – по 306 грн./маш.-год.

Такі ж екскаватори з ковшем 1 куб. м обійдеться у 490 грн./маш.-год. Це на 21% дорожче від аналогічної ціни харків’ян у 405 грн./маш.-год.

Натомість ціни матеріалів загалом відповідають ринку та іншим тендерам. Так, арматурна сталь коштує 12-15 тис грн./т, природний рядовий пісок – 40 грн./куб. м. Ціна щебеню не перевищує 275 грн./куб м., а бетонів – 1 166 грн./куб. м. Крім того, у 23 тис грн./т обійдуться сталеві транспортерні галереї, посадкові майданчики мостових кранів, окремі конструктивні елементи будівель та споруд, деталі кріплення рейок, підвісних стель, трубопроводів тощо. У вересні на тендері ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо ЦСВЯП окремі конструктивні елементи будівель і споруд з перевагою гарячекатаних профілів коштували на чверть дорожче – 28 201 грн./т.

На заробітну плату піде 940 тис грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 215 тис грн.

Ціна угоди на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 94,07 млн грн.

Конкурентами з нижчими на 3-4% цінами були черкаське ПП «Спеціалізоване управління – 424» місцевого жителя Юрія Братаніча та київське ПП «Промресурс КР» криворожця Владислава Корнєва, зареєстроване в сусідніх офісах із переможцем по вул. Чигоріна, 49. Обох відхилили за якісь невідповідності умовам тендеру. Перша фірма домоглась відповіді, що причиною стала низка недоліків розрахунків, але тепер вона вимагає пояснення із посиланнями на конкретні пункти тендерної документації.

Раніше криворізька, а нині столична «Дівітея» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Наталії Фрейдун, директором є Геннадій Соловар. Раніше її засновниками значились Олександр Найдьонов і Олександр Стамат.

Із минулого року «Дівітея» фігурує у кримінальному провадженні щодо привласнення службовцями «Укрвуглереструктуризації» коштів держбюджету. За матеріалами слідства, в. о. гендиректора та його заступник штучно створювали умови для перемоги в тендерах підконтрольних їм структур. Імена керівників держпідприємства у судових матеріалах приховано. У липні суд зняв арешт із рахунків «Дівітеї» у «ПриватБанку».

У 2014 р. директором «Укрвуглереструктуризації» був Олексій Тютюник, а з серпня 2015 р. посаду обіймав Вячеслав Данилов.

Нині держпідприємством керує Максим Федотов, який в середині 2000-х років був керівником київської філії Асоціації ДРФЦ, що тоді належала Едуарду Прутніку.

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