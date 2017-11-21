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«Укргідроенерго» відписало 77 мільйонів на проектування Каховської ГЕС-2, яку критикували в уряді

21 листопадаа 2017

ПАТ «Укргідроенерго» 16 листопада уклало угоду з ПАТ «Укргідропроект» щодо проектування Каховської ГЕС-2 на 76,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року виконають проектні роботи стадії «Проект» будівництва Каховської ГЕС-2 вартістю 13,47 млрд грн. Воно буде фінансуватися за рахунок тарифу на виробництво електроенергії «Укргідроенерго», власних коштів підприємства і кредитів під держгарантії на умовах співфінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Орієнтовно, сума кредитів складе понад 12 млрд. грн.

Йдеться про руслову пригребельну гідроелектростанцію із чотирма гідроагрегатами сумарною потужністю 250 МВт в адміністративних межах Козацької селищної і Веселівської сільської рад Бериславського р-ну Херсонської обл. Строк експлуатації споруд становитиме сто років.

Нагадаємо, урядові експерти вказували, що ініціатори нової ГЕС не обґрунтували її необхідність та економічну ефективність. Раніше «Укргідроенерго» замовило будівництво Канівської ГАЕС на 496,62 млн грн. за завищеними цінами.

Нині проектувальник має передбачити заходи зі збереження пам’ятки культурної спадщини – збудованої литовцями у 14 ст. вартової башти Вітовта біля с. Веселе, яку в 19 ст. переобладнали у водонапірну вежу. Про які саме заходи йде мова, не сказано.

Денна ставка складає 513 грн., вартість відрядження головного спеціаліста – 1 554 грн.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості в 76,99 млн грн.

Закупівлю провели за переговорною процедурою. Тендери двічі відміняли, бо на них приходив лише «Укргідропроект», який в обґрунтуванні названо найбільшою в Україні інжиніринговою компанією в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва. Його очолює Сергій Кривицький, у минулому – заступник директора НЕК «Укренерго» та заступник міністра палива й енергетики. 84,8% акцій «Укргідропроекту» має харків’янин Саркiс Симов’ян, сім’ї котрого належить ПАТ «Банк «Грант». Ще 3,3% належать Володимиру Мартиросову, а 1,5% – Олександру Попову.

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