Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

21 листопадаа 2017
Суддя господарського суду Київської області Світлана Чонгова 24 грудня 2015 року отримала російський паспорт. Про це «Нашим грошам» стало відомо з сайту Федеральної податкової служби Російської Федерації.
«Наші гроші» ввели особисті дані Чонгової – дату народження, прізвище, ім’я, по-батькові та номер паспорта і дату його видачі – і система видала ідентифікаційний номер платника податків Чонгової у Росії.
Світлана Чонгова – колишня суддя господарського суду Автономної Республіки Крим, у вересні 2015 переведена до господарського суду Київської області. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у Сімферополі на Чонгову реєструвалася однокімнатна квартира.
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