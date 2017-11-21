НОВИНИ

21.11.2017

«Регіонал» виграв у «приватівця» 198 мільйонів на басейн у Коломиї

Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

«Укрвуглереструктуризація» дала фігуранту карної справи 90 мільйонів на дорогу ліквідацію шахти

Чернігівськім депутатам пропонують змінити цільове призначення земель для оточення мера

Гідрографи за 20 мільйонів орендували дорогий офіс у оточення Хорошковського

«Укргідроенерго» відписало 77 мільйонів на проектування Каховської ГЕС-2, яку критикували в уряді

Суд виправдав підозрюваного у хабарництві ДАІшника, повіривши у серію магічних збігів

Депутати за 56 мільйонів добудують школу під Одесою з подвійною переплатою

20.11.2017

Ізмаїльський порт подарує 1,3 мільйона своїй профспілці на допомогу національній безпеці

Мерія Полтави капітально відремонтує дорогу до маєтку родини свого мера

Поліція купила китайські нагрудні відеокамери вдвічі дорожче від ціни виробника

«Григоришинці» розіграли 35 мільйонів на підстанцію обленерго Григоришина з дорогими трансформаторами

Фірма журналіста за мільйон розробить кошториси капремонту інтернату на Донеччині

«Укргазвидобування» за 78 мільйонів найняло Сашу Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії (прайс)

Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

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Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

21 листопадаа 2017

Суддя господарського суду Київської області Світлана Чонгова 24 грудня 2015 року отримала російський паспорт. Про це «Нашим грошам» стало відомо з сайту Федеральної податкової служби Російської Федерації.

 

«Наші гроші» ввели особисті дані Чонгової – дату народження, прізвище, ім’я, по-батькові та номер паспорта і дату його видачі – і система видала ідентифікаційний номер платника податків Чонгової у Росії.

Світлана Чонгова – колишня суддя господарського суду Автономної Республіки Крим, у вересні 2015 переведена до господарського суду Київської області. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у Сімферополі на Чонгову реєструвалася однокімнатна квартира.

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НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.11.2017

І-Франк «Регіонал» виграв у «приватівця» 198 мільйонів на басейн у Коломиї

Київщина Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

Чернігів Чернігівськім депутатам пропонують змінити цільове призначення земель для оточення мера

Київ Гідрографи за 20 мільйонів орендували дорогий офіс у оточення Хорошковського

Херсон «Укргідроенерго» відписало 77 мільйонів на проектування Каховської ГЕС-2, яку критикували в уряді

Чернігів Суд виправдав підозрюваного у хабарництві ДАІшника, повіривши у серію магічних збігів

Одеса Депутати за 56 мільйонів добудують школу під Одесою з подвійною переплатою

20.11.2017

Одеса Ізмаїльський порт подарує 1,3 мільйона своїй профспілці на допомогу національній безпеці

Полтава Мерія Полтави капітально відремонтує дорогу до маєтку родини свого мера

Чернігів «Григоришинці» розіграли 35 мільйонів на підстанцію обленерго Григоришина з дорогими трансформаторами

Донецьк Фірма журналіста за мільйон розробить кошториси капремонту інтернату на Донеччині

Полтава «Укргазвидобування» за 78 мільйонів найняло Сашу Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії (прайс)

Донецьк Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

Донецьк Суд виправдав полковника СБУ, якого звинувачували у торгівлі перепустками у зоні АТО

Херсон Херсонські депутати планують віддати гейзер на межі з Кримом росіянам (виправлено)

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