Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

Суддя господарського суду Київської області Світлана Чонгова 24 грудня 2015 року отримала російський паспорт. Про це «Нашим грошам» стало відомо з сайту Федеральної податкової служби Російської Федерації.

«Наші гроші» ввели особисті дані Чонгової – дату народження, прізвище, ім’я, по-батькові та номер паспорта і дату його видачі – і система видала ідентифікаційний номер платника податків Чонгової у Росії.

Світлана Чонгова – колишня суддя господарського суду Автономної Республіки Крим, у вересні 2015 переведена до господарського суду Київської області. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у Сімферополі на Чонгову реєструвалася однокімнатна квартира.

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