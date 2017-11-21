Суд виправдав підозрюваного у хабарництві ДАІшника, повіривши у серію магічних збігів

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21 листопадаа 2017

Деснянський районний суд Чернігова виправдав колишнього працівника чернігівської ДАІ Романа Мітуса та його знайомого Дмитра Леуса, яких звинувачували у вимаганні та одержанні у 2015 році хабара у 10 тис. грн. Про це йдеться у вироку суду від 10 листопада.

Згідно з матеріалами суду, Мітус вимагав від водія «Део Ланоса» хабар за непритягнення його до відповідальності за керування автомобілем, номерні знаки агрегатів якого не відповідають технічному паспорту. Також погрожував забрати машину на штрафний майданчик.

Як вказує слідство, забрати хабар Мітус попросив свого знайомого Леуса, якого і затримали працівники СБУ після отримання ним від водія 10 тис. грн.

Вину жоден з підсудних не визнав. Мітус стверджував, що водія не зупиняв, гроші не вимагав, а з Леусом бачився лише раз кілька років тому «в одній компанії».

У свою чергу Леус запевняв, що документи і ключі від машини, а також папірець з номером телефону власника, знайшов на траві за бордюром, коли вийшов з машини, щоб «справити свої природні потреби». Одержані ж від водія гроші він сприйняв як щедру нагороду за повернення документів та ключів. Що ж до свого дзвінка на мобільний Мітуса, то це, за твердженням Леуса, була просто випадковість.

Суд прийняв ці покази підсудних, зазначивши, що обвинувачення не спростувало жоден з доводів про їхню невинуватість.

Постраждалого водія суд не зміг допитати через нез’ясованість його місцеперебування.

Крім цього, суд визнав недопустимими ряд доказів через допущені слідством порушення. Зокрема, не взято до уваги протокол за результатами спостереження за процесом передачі хабара. Суд вказав, що цю слідчу дію провів не слідчий, а оперуповноважений СБУ. А оскільки у матеріалах справи нічого не сказано про доручення провести цю слідчу дію саме оперативнику, то це, на думку суду, ставить під сумнів допустимість цього доказу.

Не прийняв суд також і протокол обшуку Леуса, протокол впізнання особи за фотознімками, проведення слідчого експерименту за участю постраждалого водія тощо.

Зауважимо, що це вже другий виправдувальний вирок у цій справі. Перший, ухвалений Деснянським райсудом Чернігова у жовтні 2015-го, був скасований Вищим спецсудом, який направив справу на повторний розгляд.

Детальніше про перипетії цієї справи читайте тут.

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