«Регіонал» виграв у «приватівця» 198 мільйонів на басейн у Коломиї

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 17 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» першу чергу будівництва басейну за 198,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня 2019 року по вул. Богдана Хмельницького, 67 зведуть типову будівлю басейну за проектом «H2O-Classic» від ТОВ «Спортпроект» першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна обійдеться у 104,23 млн грн. Решта коштів піде на котельню, зовнішні інженерні, електричні та комунікаційні мережі, благоустрій та озеленення території. Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, дерев’яну спортивну паркетну підлогу невідомої марки купили по 1 966 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У відкритих джерелах звичайний спортивний паркет різних марок можна знайти у продажу в три-п’ять разів дешевше – по 384-672 грн./кв. м.

Спортивне гумове покриття Everroll Classic Palau невідомої товщини замовили по 566 грн./кв. м. У Росії його продають залежно від товщини по 17-49 євро за кв. м, або 538-1 516 грн./кв. м.

Бетон В25 М300 П3 придбали по 1 308 грн./куб. м. На ринку його можна знайти трохи дешевше – по 1 250 грн./куб. м.

сталь коштує 12-20 тис грн./т, а цегла – 2 236-2607 грн./тис шт., що відповідає ринку Внутрішні вітражі фасадної системи Alutex AFT 50 без термомоста коштують 3 038 грн./кв. м, а зовнішні вітражі – 3 278 грн./кв. м. Вогнезахисну фарбу «Nullifire» замовили по 207 грн./кг, а Техноруф Н 30 товщиною 250 мм – по 350 грн./кв. м.

Кондиціонер-осушувач L=21000 / 21500 шт. куб. м/год. P=750/680Па Poolstar-20 (Asys) у комплекті обійдеться у 2,04 млн грн.

На заробітну плату піде 12,96 млн грн., тобто сім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 3,26 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 198,94 млн грн.

Анонімна фірма вимагала прибрати обмеження досвіду аналогічними договорами за останні два роки на суму не менше 90,00 млн грн., посилаючись на низку рішень АМКУ на користь скаржника в аналогічних ситуаціях, однак замовник відмовився.

«Київпідземшляхбуд» контролюють Валерій Борисов, екс-нардеп від Партії регіонів та очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 року, і його син Дмитро Борисов. Обидва у 2015 р. йшли у Київраду від партії «Єдність» Олександра Омельченка.

Єдиним конкурентом було ТОВ «ПБС», причому ніхто не знижував ціну на торгах. Фірму контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який торік націоналізували.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

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