Керівник ДСНС Одещини, підлеглі якого закрили очі на безпеку в «Вікторії», причетний до бізнесу на пожежній сигналізації

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21 листопадаа 2017

Родина начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Одеській області Віктора Федорчака заробляє на передачі тривожного сигналу про пожежу.

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдей для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

До Одеської області Федорчак потрапив лише у 2015 році, до цього вісім років  очолював ДСНС Кіровоградщини.

До 2017 року його рідна сестра Олександра Стасюк володіла ТОВ «Пожежно-технічний захист», а нині оформлена у цій компанії економістом. Фірма сидить в одному офісі з іншим підприємством, яке займається монтажем і передачею тривожного сигналу – ТОВ «АПС-Кіровоград», а директор фірми є заодно начальником охорони «АПС-Кіровоград».

Остання входить в групу компаній «АПС» із центральним офісом у Києві. Нині група компаній записана на екс-очільника головного управління МНС України у Кіровоградській області (1998-2005 рр) Олександра Адамовича, його родину та бізнес-партнерів Юрія Дрозда та Марію Явтушенко. Фірми заробляють на посередництві про передачу тривожного сигналу про пожежу від об’єктів до пожежників.

Їздить очільник одеської ДСНС на Land Cruiser вартістю щонайменше мільйон гривень. Записане авто на 86-річну Клавдію Бірюк. На неї ж оформлений і Land Cruiser сина Федорчака – Ігоря, який працює заступником начальника Слідчого управління Національної поліції в Кіровоградській області. У 2016 році Федорчак-молодший подав порожню декларацію: жодної нерухомості чи транспорту, заробив лише 105 тис грн. Не вказав навіть, чи орендує якесь помешкання.

Після того, як журналісти з’ясували, що слідчий користується Land Cruiser 200, слідчий вніс зміни у декларацію і записав автівку як подарунок від Клавдії Бірюк.

Land Cruiser 200 Федорчака оформлений на бабусю

Сама ж Клавдія Бірюк живе у котеджі, яким, згідно декларації, користується сам Віктор Федорчак:

Нагадаємо, 15 вересня сталася пожежа в свіжевідремонтованому дитячому таборі «Вікторія», внаслідок чого загинуло троє дітей. За два місяці після пожежі прокуратура Одеської області вручила підозру керівнику райвідділу ДСНС Одещини. Йому, як і іншим підозрюваним,  інкримінують службову недбалість. Інспектор мав зупинити роботи табору, адже знав про порушення, виявлені у 2016  – 2017 роках, але нічого не зробив.

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