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Гідрографи за 20 мільйонів орендували дорогий офіс у оточення Хорошковського

21 листопадаа 2017

ДУ «Держгідрографія» 12 жовтня уклала угоду з ПрАТ «Агропромсистема» про послуги з оренди приміщень на 20,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На період із січня 2018 року по вересень 2020 року орендували приміщення площею 2 386 кв. м у бізнес-центрі по просп. Гагаріна, 23 в Києві.

Місячна орендна плата становить 620 269 грн. за весь офіс, або 260 грн. за «квадрат».

За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, у цій самій будівлі здавали в оренду значно менші приміщення з ремонтом по 150 грн./м на місяць. Це на 73% дешевше від нинішньої договірної ціни.

Компанія «Агропромсистема» пов’язана з оточенням власника телеканалу «Інтер» та меблевої компанії «Меркс» Валерія Хорошковського. У 2014 р. сама фірма мала електронну пошту на хостингу merx.ua.

Акціонерами «Агропромсистеми» є:

  • ДочП «Побутсервіс» кіпрської фірми «Андрецінт Кепітал Лімітед»,
  • ТОВ «Євротекстиль» кіпрських фірм «Тріспрінг Кепітал Лімітед» і «Андрецінт Кепітал Лімітед»,
  • ТОВ «Компанія з управління активами «Максимум Груп» в інтересах ЗНВПІФ «Інвестиційний ресурс» та ПВІФНВЗТ «АйБіСі Кепітал».

Засновниками КУА «Максимум Груп» є той же «Євротекстиль», кіпрська фірма «Дівроз Ентерпрайзес Лімітед», ПАТ «Діпробудмашина», ПрАТ «Енергомонтажний поїзд №751», ПАТ «Магазин «Киянка», ПрАТ «Меблісам» і ДочП з 100% ІК «Оргпром».

Директор «Діпробудмашини» Юрій Сбоєв раніше керував нині припиненими ТОВ «Меркс-Трейд» і ДочП «Меркс-Меблі».

Згадана «Діпробудмашина» володіє ділянкою по вул. Лейпцизька, 15 в охоронній зоні заповідника «Києво-Печерська Лавра», де без дозволів зводять дев’ятиповерховий офісний центр. Голова наглядової ради «Діпробудмашини» – Вадим Григор’єв, який до 2004 року володів меблевою компанією «Меркс» разом із Валерієм Хорошковським. Наглядову раду ПАТ також складають представники «Мерксу».

Засновником «Агропромсистеми» значиться ТОВ «Октан» (код 19367298) британської «Дрюстед Інвест Інк. Лімітед», а кінцевими бенефіціарами – Нафсіка Стиліану та Стеліос Ієронімідес із Кіпру.

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