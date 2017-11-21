Депутати за 56 мільйонів добудують школу під Одесою з подвійною переплатою

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації 9 жовтня за результатами тендеру замовив МПП ТОВ «Нептун» прибудову корпусу початкової школи у с. Маяки Біляївського р-ну за 55,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2015 році підряд щодо цієї школи за 25,29 млн грн. виграло ТОВ «Южспецмонтаж».

За нинішньою угодою, новий підрядник цьогоріч прибудує до існуючої школи по вул. Преображенська, 69А двоповерховий корпус початкової школи на 240 дітей із актовою залою на 755 місць і спортивною залою розміром 27х15х7(h). Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, цегла керамічна одинарна повнотіла М100 250х120х65 коштує 4 500 грн./тис. шт. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У жовтні на тендері Рівненської ОДА вона коштувала до двох разів дешевше – 2 253-2 609 грн./тис шт. А у вересні на тендері Тернопільської ОДА – 2 057 грн./тис шт., тобто принаймні удвічі дешевше.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу Б марки 1 замовили по 2 500 грн./т, що відповідає ринковим цінам значно кращих марок із додаванням різних полімерів. У липні на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» він коштував 1 293 грн./т, а на тендері КП «Спецжитлофонд» – 1 130 грн./т.

Гарячекатана арматурна сталь обійдеться у 28 818 грн./т, що до двох разів перевищує ціни ринку та інших тендерів.

Ізоват 100 придбають по 2 113 грн./куб. м, тоді як на ринку він продається щонайменше у півтора рази дешевше – по 1 150 грн./куб. м.

Щити опалубки шириною 300-750 мм товщиною 25 мм куплять по 624 грн./кв. м, що в середньому вдвічі дорожче від інших будівельних підрядів. А щити шириною 2000 мм товщиною 40 мм взагалі замовили по 1 422 грн./кв. м.

Ціна природного рядового піску в 343 грн./куб. м теж перевищує ринок приблизно удвічі.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі п’яти відсотків.

На заробітну плату піде 3,10 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 682 тис грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 57,02 млн грн.

Конкурентами були згаданий одеський «Южспецмонтаж» Олега та Дмитра Рутовських, яким керує Володимир Анісіфоров, і вінницьке ТОВ «Промислово-фінансова група «Добробут» Власа Теленченка, яким керує Ярослав Гелей. При цьому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Власниками «Нептуна» з Южного зі статутним капіталом 1 400 грн. є Ігор Діденко та Геннадій Бурлака – депутати Южненської міськради від Аграрної партії України.

Усього з листопада 2016 року переможець виграв тендерів на 78,30 млн грн.

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