Чернігівськім депутатам пропонують змінити цільове призначення земель для оточення мера

21 листопадаа 2017
На найближчу сесію Чернігівської міськради, яка відбудеться 30 листопада, внесені питання щодо зміни цільового призначення земельних ділянок в Ялівщині. Про це повідомляє видання «Високий вал».
В проекті рішення пропонується змінити цільове призначення ділянок з «ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку» та встановити розмір земельного податку на рівні 0,5% нормативної грошової оцінки для:
Ці ділянки розташовані майже в центрі Ялівщини (історична місцевість у північно-східній частині міста Чернігова (Деснянський район).
Питання їх забудови – не нове. У березні 2016 року на розгляд сесії міськради вже вносили проект щодо зміни цільового призначення 2 ділянок у Ялівщині, однак його зняли з розгляду завдяки широкому розголосу в ЗМІ.
Як повідомляло чернігівське видання «Події і Коментарі», серед тих, хто торік хотів змінити цільове призначення ділянок для будівництва «Царського села-3», був Олександр Коленченко, який є сусідом міського голови Чернігова Владислава Атрошенка у «Царському селі-2».
Минулого року також хотів змінити цільове призначення Руслан Дубинка. Він є керівником кількох фірм, які мають пряме відношення до чернігівського міського голови. Зокрема, у ТОВ «Енергополіс-інвест», співвласниками якого є матір мера Атрошенка Тамара Атрошенко, Тимофій Бичков (тесть Владислава Атрошенка) та Руслан Варавва, також у «Техагроком».
Цього разу в проекті рішення вже 3 ділянки. Окрім Коленченка та Дубинка, фігурує і Вікторія Шепель.
Громадський активіст Олександр Гашпар, який займався питанням забудови Ялівщини, вважає, що ці ділянки хочуть забудувати особи, які наближені не тільки до чинного чернігівського міського голови, а ще і до екс-депутата міської ради Павла Гармаша.
Торік Гашпар повідомляв, що згідно з Генпланом міста Чернігова і планом зонування територій міста, земельні ділянки, цільове призначення яких хочуть змінити, знаходяться в межах зони Р-2, тобто відносяться до рекреаційної зони. Відповідно, змінювати цільове призначення забороняється. Крім того, ділянки знаходяться в межах зони пам’ятки археології національного значення та охоронюваного ландшафту.
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