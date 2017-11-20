Мерія Полтави капітально відремонтує дорогу до маєтку родини свого мера

Управління ЖКГ Полтавського місьвиконоку 15 листопада уклало угоди з ФОП Мягкохліб Роман Сергійович щодо розробки проектів капітального ремонту вартістю 245 тис грн. Будуть відремонтована дорога, які безпосередньо проходять повз маєток міського голови Полтави Олександра Мамая.

Про це пише Дарина Синицька в виданні «Полтавщина».

За даними системи «Прозорро», з з Мягкохлібом убло укладено три угоди.

Ділянка Вартість проекту, тис проїзна частина пров. Світанкового 106 проїзна частина вул. Світанкової (від пров. Світанкового, протяжністю 230 м) 70 проїзна частина та елементи благоустрою вул. Світанкова (від вул. Падалки до вул. Світанкова, 22) 69

За даними земельного реєстру, на вул. Світанковій розташовано кілька будинків, земля під якими належить родині міського голови Полтави Олександра Мамая. Дві ділянки перебувають у власності двічі екс-дружини мера Людмили Мамай. На неї ж зареєстрований і будинок по вул. Світанковій, 23а. Ще дві ділянки належать дочці міського голови, депутату Шевченківської райради Полтави Наталії Мамай-Кириченко.

Раніше ФОП Мягкохліб Роман Сергійович виконував проект капремонту чотирьох кілометрів вул. Зінківської, за ці роботи він отримав 190 тис грн. Нині ж проект капремонту майже в сім разів коротшої та вужчої вулиці він отримає 140 тис грн. Сам підприємець пояснив це зростанням розцінок через зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які стали чинним літом.

В 2014 році ремонт на початку вул. Світанкової виконали за кошти Олександра Мамая та його «заможних сусідів». Тоді, за словами мера, вони зібрали на це 50 тис. грн. До цього, у квітні 2013 року, УЖКХ замовляло КП «ПМШЕД» капремонт 450 метрів вулиці Світанкової за 1,2 млн грн.

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