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Ізмаїльський порт подарує 1,3 мільйона своїй профспілці на допомогу національній безпеці

20 листопадаа 2017

Фінансовий план ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» на 2018 рік передбачає виділення безповоротної фінансової допомоги профспілці підприємства в сумі  1,30 млн грн.

Проект фінплану було подано 16 листопада на урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва.

В документі вказано, що кошти профспілці будуть виділені з чистого прибутку, і використані вони будуть на допомогу з національної безпеки.

При узгодженні документу, міністерство економічного розвитку та торгівлі вказало, що за законодавством юридичні особи публічного права не можуть бути благодійниками. Тому у порту не має прав перераховувати кошти за таким цільовим призначенням.

У відповідь держпідприємство заявило, що воно не порушило законодавство, так як 1,3 млн грн. будуть перераховані як безповоротна фінансова допомога, а не благодійність. І ці гроші можуть передані за договором дарування, або взагалі без укладання договорів.

Також Мінфін виступив проти запланованої річної премії директору в розмірі 0,4 млн грн., та запропонував переглянути цю суму. Але на підприємстві відповіли, що контракт директора з Мінінфраструктури передбачає премію в розмірі посадового окладу за 10 місяців. А підприємство передбачило такі виплати в розрахунки посадового окладу тільки за шість місяців. Фінплан «Ізмаїльського морського торговельного порту» передбачає, що зарплатня директора зросте на 26% до 95 тис грн.

Загалом, фінплан порту передбачає наступного року зростання чистого прибутку на 9%. Але це на 34% менше від прибутку, яке підприємство отримало в 2016 році. В пояснювальній записці порт вказав, що ця ситуація пов’язана, в тому числі, з проведенням антидемпінгового розслідуванням Євросоюзу щодо імпорту сталі з Росії та Китаю та низькою пропускною спроможністю «Укрзалізниці».

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» з 2012 року очолює Андрій Єрохін.

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Донецьк Суд виправдав полковника СБУ, якого звинувачували у торгівлі перепустками у зоні АТО

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Дніпро Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

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