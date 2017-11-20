Ізмаїльський порт подарує 1,3 мільйона своїй профспілці на допомогу національній безпеці

Фінансовий план ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» на 2018 рік передбачає виділення безповоротної фінансової допомоги профспілці підприємства в сумі 1,30 млн грн.

Проект фінплану було подано 16 листопада на урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва.

В документі вказано, що кошти профспілці будуть виділені з чистого прибутку, і використані вони будуть на допомогу з національної безпеки.

При узгодженні документу, міністерство економічного розвитку та торгівлі вказало, що за законодавством юридичні особи публічного права не можуть бути благодійниками. Тому у порту не має прав перераховувати кошти за таким цільовим призначенням.

У відповідь держпідприємство заявило, що воно не порушило законодавство, так як 1,3 млн грн. будуть перераховані як безповоротна фінансова допомога, а не благодійність. І ці гроші можуть передані за договором дарування, або взагалі без укладання договорів.

Також Мінфін виступив проти запланованої річної премії директору в розмірі 0,4 млн грн., та запропонував переглянути цю суму. Але на підприємстві відповіли, що контракт директора з Мінінфраструктури передбачає премію в розмірі посадового окладу за 10 місяців. А підприємство передбачило такі виплати в розрахунки посадового окладу тільки за шість місяців. Фінплан «Ізмаїльського морського торговельного порту» передбачає, що зарплатня директора зросте на 26% до 95 тис грн.

Загалом, фінплан порту передбачає наступного року зростання чистого прибутку на 9%. Але це на 34% менше від прибутку, яке підприємство отримало в 2016 році. В пояснювальній записці порт вказав, що ця ситуація пов’язана, в тому числі, з проведенням антидемпінгового розслідуванням Євросоюзу щодо імпорту сталі з Росії та Китаю та низькою пропускною спроможністю «Укрзалізниці».

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» з 2012 року очолює Андрій Єрохін.

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