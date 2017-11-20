«Григоришинці» розіграли 35 мільйонів на підстанцію обленерго Григоришина з дорогими трансформаторами

ПАТ «Чернігівобленерго» 30 жовтня за результатами конкурентного діалогу замовило ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» другий етап першої черги технічного переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Мена-2» за 34,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У червні фірмі вже замовляли ці роботи шляхом конкурентного діалогу за 33,08 млн грн., але в жовтні той договір розірвали за взаємною згодою сторін без проведення оплати.

До кінця року підстанцію переоснастять, зокрема, двома трансформаторами:

ТДТН-16000/110-У1 за 12,68 млн грн.

ТДТН-10000/110-У1 за 11,77 млн грн.

Їхня питома вартість складає відповідно $29,5 тис і $43,8 тис за МегаВольтАмпер потужності, що перевищує ринкові ціни.

У жовтні «Південна залізниця» замовила потужніший турецький трансформатор PTR 40000/170G іншого типу по $16,0 тис за МВА.

У березні «Львівобленерго» купило подібний потужніший трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 по $23,3 тис за МВА.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Укренерго» замовило ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

Гарантійний строк складає 10 років. Роботи оплатять протягом півроку після виконання. Умовами тендеру передбачено можливість розрахунку шляхом видачі простого векселя.

На заробітну плату піде 182 тис грн., тобто 0,5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 38 тис грн.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 34,88 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. На перший етап конкурентного діалогу прийшло ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський», але потім відкликало свою пропозицію.

«Енергетичні ресурси» зі статутним капіталом 5 тис грн. належать Миколі Лавруші. Він керував нині ліквідованим ТОВ «Енергомережі», яким володіли група «Енергетичний стандарт» Григоришина і британська «Пембрук Ріал Естейт Лімітед».

Донедавна Лавруша був лише керівником «Енергетичних ресурсів», а засновником значилось ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» Максима Маркова з Росії та кіпрської «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Григоришина.

Зараз «Енергетичні ресурси» очолює Анатолій Волошин, екс-директор нинішнього суперника «Енерджі Інжиніринг».

Фірма «Енерджі Інжиніринг» створена у Луганську в 2006 р. під назвою «ДП ЛЕО», засновниками були Юрій Бондаренко та Едуард Паскевич з Кременчука Полтавської обл. У 2007 р. основним власником стало ТОВ «Група «Енергетичний стандарт»-Україна» Григоришина, а в 2012 р. фірму переоформили на кіпрську «Сетемпіо Холдінгс Лімітед». Нині засновником конкурента є Олена Карпенко, а директором – Леонід Похилько.

«Енерджі Сервіс» заведено на Дмитра Призюка та кіпрські офшори «Месда трейдінг лімітед» і «Рістом ентерпрайзес лімітед». Остання фірма фігурувала у складі засновників компаній «Веста-Компані», «Трансмолоко», «Мастейн» і «Метриком», через які у 2014 р. із «Приватбанку» було виведено $147 млн.

Нині «Енерджі Сервісом» керує Євген Ранський. Раніше посаду займав Юрій Печура, а до нього – Ігор Вінніков, який у 2014 р. очолював департамент закупівель НЕК «Укренерго» по квоті Григоришина.

Нагадаємо, «Чернігівобленерго» контролюється групою Григоришина.

Найменування устаткування не раніше 2016 року виготовлення Кількість, шт. Ціна, грн./шт. Силовий оливний трансформатор 110/35/10 кВ, ТДТН-16000/110-У1 (Т-2); (маса=54,06) 1 12 676 033,33 Силовий оливний трансформатор 110/35/10 кВ, ТДТН-10000/110-У1 (Т-1); (маса=42,03) 1 11 771 545,00 Підстанція трансформаторна комплектна типу КТП-100/10/0,4 У1 тупикового типу у комплекті (трансформатор ТМ-100/10/0,4 ТУ У.31.1-31617591-001-2005 – 1 шт., вимикач навантаження ВНР-10/400-10з – 1 шт., заземлювач 3P/EL-PP-10 У2 – 1 шт., запобіжник ПКТ-VK-101-31,5-31,5 У3 – 3 шт., обмежувач перенапруги ОПН-10 У1 – 3 шт., лічильник активної/реактивної енергії 5(10)А, 380В НІК2203 – 1 шт., трансформатор струму 200/5 кл. т 0,5 ТТИ-А – 3 шт., автоматичний вимикач хар-ка С, ІР20, 3р, І=63А ВА-88-32 – 1 шт., автоматичний вимикач хар-ка С, ІР20, 3р, І=40А ВА-88-32 – 1 шт., автоматичний вимикач хар-ка С, ІР20, 3р, І=32А ВА-88-32 – 2 шт., автоматичний вимикач хар-ка С, ІР20, 3р, І=25А ВА-88-32 – 1 шт., автоматичний вимикач хар-ка С, ІР20, 3р, І=20А ВА-88-32 – 1 шт.,); ( маса=1, 1) 1 186 787,52 Обмежувач перенапруг нелінійний 110 кВ, зовнішньої установки з лічильником SC13 в комплекті, РВА 3108 Ь5 Е2 М8-5; (маса=0,0265) 6 80 935,57 Обмежувач перенапруг нелінійний 110 кВ для нейтралі, зовнішньої установки з лічильником SC13 в комплекті, PBA 372 L5 Е2 М8-5; (маса=0,0265) 2 76 057,00 Ящик затискачів ЯЗН-1Б-73 (в комплекті, блок випробувальний 220 В, 6А , БИ-4 = 2 шт.; автоматичний вимикач хар-ка ІР20,1=10А, АП-50 3МТ = 1 шт.; автоматичний вимикач хар-ка ІР20, І=2,5А, АП-50 2МТ = 1 шт.; автоматичний вимикач хар-ка С ІР20, І=6А, е. mcb 60.2 = 1 шт.; тумблер 220В І=5А = 1 шт.; лампа освітлення 220В = 1 шт.; розетка 220В 1=16А = 1 шт.; нагрівальний елемент 220В =1 шт.; затискачі WDU6 = 50 шт.; затискачі WDU35 = 20 шт.; ( маса=0,045) 2 31 092,50 Обмежувач перенапруг нелінійний 35 кВ, OCP2-41M-BFF; (маса=0,009) 6 17 337,50 Ізолятор опорний 110 кВ ИОС-110-1250-М УХЛ1; (маса=0,082) 6 12 090,87 Обмежувач перенапруг нелінійний 10 кВ OCP2-12S-BFF; (маса=0,0008) 6 9 654,67 Ізолятор опорний 35 кВ ИОС-35-1000 УХЛ1; (маса=0,016) 3 4 657,50 Ізолятор опорний 35 кВ ИОС-35-500 УХЛ1; (маса=0,016) 3 3 352,50 Затискач апаратний штирьовий АШМ-20-1; ( масса=0,00069) 16 852,20 Затискач апаратний штирьовий АШМ-12-1; ( масса=0,00069) 6 762,93 Ізолятор прохідний 10 кВ ИПУ-10/630-7.5; (маса=0,00855) 6 474,38 Затискач відгалужувальний ОА-300-2; (маса=0,00019) 3 361,43 Розетка трифазна відкритого встановлення із захисним контактом 16А/380В ІР44 ІЕК ССИ-115 16А; ( маса=0,00033) 4 286,88 Затискач опорний 2 АА-5-3; (маса=0,00022) 4 213,78 Затискач опорний АА-4-3; (маса=0,00022) 30 189,63 Затискач апаратний, що пресується А1А-300 ; (маса=0,00026) 3 171,17 Затискач апаратний, що пресується А2А-300 ; (маса=0,00047) 12 171,17 Затискач апаратний А1А-185; (маса=0,00033) 3 99,75 Затискач апаратний, що пресується А2А-185; (маса=0,00035) 24 99,75 Розпірка дистанційна глуха Р-2-120; (маса=0,00047) 15 89,46 Затискач апаратний, що пресується А2А-150 ; (маса=0,00026) 42 87,15 Затискач відгалужувальний, ОА-185-1; (маса=0,00045) 3 83,16 Автоматичний вимикач хар-ка С, ІР20, 3р, І=16А ВА 47-29 ЗР 16А; (маса=0,0013) 4 69,38 Затискач відгалуджувальний ОА-150-1; (маса=0,00019) 9 60,29

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