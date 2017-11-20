Херсонські депутати планують віддати гейзер на межі з Кримом співробітниці уряду Росії

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20 листопадаа 2017

Херсонська обласна рада планує погодити надання  у користування ТОВ «Експортно-Імпортна компанія «Юг-Інвест» надр з метою розробки термальних лікувальних вод Стрілкового родовища.

Про це пише видання «Мост».

Родовище знаходиться знаходиться на території Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області (свердловина № 38  (7-743Т). Термальні води потрібні для лікувального пансіонату ТОВ «Арабатський трикутник СПА «Вікторія». З клопотанням про погодження спецдозволу «ЕІК «Юг-Інвест» до облради звернулася Держслужба геології та надр.

Засновниками «ЕІК «Юг-Інвест» є херсонець Юрій Пуделко та  Володимир Кулєшов з Москви. Останньому належить 75% в статутному фонді фірми, за даними видання, він чоловік Олени Кулєшової. Це керівник секретаріату заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Козака – людина, яка наближена до президента РФ Володимира Путіна. Козак очолював його виборчий штаб, займався підготовкою Олімпіади в Сочі, після окупації був призначений куратором Криму.

Місцеві мешканці Стрілкового, яке межує з Кримом, прямо називають Олену Кулєшову власницею місцевого гейзера – платного джерела термальних вод. Кінцевими бенефіціарами «Арабатський трикутник СПА «Вікторія», куди буде спрямована вода з гейзера, також є Пуделко та Кулєшов.

Влітку 2017 року керівництво Української православної церкви (Київського патріархату) звинуватило голову сільради Стрілкового Олександра Пономарьова в передачі «ЕІК «Юг-Інвест» землю, на якій знаходиться храм Сергія Радонежського і заява на оформлення якої була подана до сільради.

Іерей храму Сергій Галич стверджував, що Пуделко на зустрічі в Москві пропонував йому $50 тис за звільнення території і передачу храму Московському патріархату.

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Полтава «Укргазвидобування» за 78 мільйонів найняло Сашу Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії (прайс)

Донецьк Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

Донецьк Суд виправдав полковника СБУ, якого звинувачували у торгівлі перепустками у зоні АТО

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19.11.2017

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Запоріжжя Тесть Насірова виграв у дружини Гайдука півмільярда на новий термінал аеропорту Запоріжжя

Донецьк На Донеччині слідкуватимуть за станом підземних вод через систему за 9 мільйонів

Дніпро Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

Запоріжжя Мерія Токмаку без тендеру віддала мільйонний підряд чоловіку чиновниці мерії

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