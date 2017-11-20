Фірма журналіста за мільйон розробить кошториси капремонту інтернату на Донеччині

КЗ «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» Донецької облради 16 листопада уклав з ТОВ «Перспективи і новації» та ТОВ «ВТ-Універсум» три договори на розробку проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту та реконструкції власних об’єктів загальною вартістю 1,23 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірми зобов’язані протягом місяця з моменту отримання вихідних даних розробити проектно-кошторисні документації по наступних об’єктах: «ВТ-Універсум» – капітальний ремонт господарських споруд будинку-інтернату (579 тис. грн), «Перспективи і новації» – капітальний ремонт (289 тис. грн) та реконструкція об’єктів благоустрою та прибудинкових територій (359 тис. грн).

Усі тендери проведені за допороговою процедурою закупівлі. Єдиним учасником на двох торгах, і відповідно переможцем, стало ТОВ «Перспективи і новації», і ще на одному – ТОВ «ВТ-Універсум».

Зауважимо, торік Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів («ББІ») провів через «допорогові» закупівлі угоди на розробку проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту та реконструкції покрівлі головного корпусу будинку-інтернату загальною вартістю 325 тис. грн. Підряди дістали «Перспективи і новації».

ТОВ «ВТ-Універсум» засноване у лютому цього року, власником та керівником є Володимир Міхальський. Це батько керівника ТОВ «Перспективи і новації» Анни Швець.

«Перспективи і новації» заснував у червні 2007 року киянин Віктор Тютюн. За місцем першої прописки, вул. Хрещатик,15/49 у Києві, фірма пробула до кінця 2008 року. У реєстрі нерухомості відсутня інформація щодо того, кому належало приміщення у період перебування в ній підприємства Тютюна, однак сьогодні цією трикімнатною квартирою на 128 «квадратів», володіє ТОВ «Арбор Віта», контрольоване Андрієм Вітенком та Ігорем Пейсаховичем. Останній, за інформацією «Наших грошей», входив у бізнес-угрупування Олександра Януковича.

Ще у травні минулого року ТОВ «Перспективи і новації» носило назву «Інформаційне агентство Рупор» і спеціалізувалось на діяльності інформаційних агентств.

На своїй сторінці у Fb Тютюн зазначає, що у минулому він журналіст. Також у п’ятому скликанні ВРУ людина з ПІБ Тютюна допомагала на громадських засадах нардепу від «Партії регіонів» Оресту Муцу. У шостому скликанні Муц був членом комітету з питань свободи слова та інформації. Відомий як співвласник Телерадіокомпанії «Тернопіль».

Дружина Віктора Тютюна, Оксана Тютюн, до середини 2016 року була співвласником ТОВ «Перший інтернет канал». Разом з нею фірму ділили Сергій Таран та фірми ТОВ «Фінансова група “Бiзнес Iнвестмент Альянс”», ТОВ «Скрипін Продакшн» та вишгородське ТОВ «Кейко Україна», яке фігурувало в історії щодо захоплення телеканалу ТВі.

У другій половині минулого року «Перший інтернет канал» перейменували у «Відкрите вікно», встановили нову спеціалізацію – «виробництво металевих дверей та вікон», а згодом, перереєстрували у Запоріжжі. Новим власником став прописаний у Пакистані Хашим Насір.

Додамо, Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів очолює Катерина Коцар. Протягом останнього звітного року Коцар заробила 96 тис. грн, а її чоловік – 36 тис. грн. Подружжя проживає у Білицькому. Ні рухомого майна, ані нерухомості не декларували.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво