Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

ДП «Селидіввугілля» за результатами тендеру 13 листопада уклало з ТОВ «Доненергоекспорт» договір щодо поставки моторної оливи на загальну суму 8,45 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Мастильні матеріали будуть поставлені за рахунок продавця на відокремлені підрозділи «Селидіввугілля» – шахти 1/3 «Новогродівська», «Котляревська», «Україна» та «Курахівська» протягом 5 днів з моменту оформлення заявки замовником (повний перелік замовлених товарів див. у таблиці нижче). Договір діятиме до 1 вересня 2018 року.

Окрім переможця торгів участь в аукціоні взяло ТОВ «Регіон-Оіл», чия цінова пропозиція була дорожчою на 101 тис. грн (1,2%). Жодна з фірм первинних цінових заявок не змінювала.

Обоє учасників закупівлі є дилерами ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство Агрінол», яке входить до сфери впливу нардепа Олександра Пономарьова (депутатська група «Воля народу»). Серед власників фірми числяться племінники Пономарьова, Руслан і Юрій Пономарьови. Раніше нардеп співволодів підприємством особисто.

ТОВ «Регіон-Оіл» заснував у 2010 році Іван Булигін. Сьогодні невеликою часткою 5% володіє також керівник фірми Дмитро Росіхін. Іван Булигін на місцевих виборах 2015 року був кандидатом до Бердянської міської ради від «Нашого краю».

Одноосібною власницею ТОВ «Доненергоекспорт» є мешканка Горлівки Донецької області Наталя Горностаєва, а керівником – її чоловік Валентин Горностаєв. Він же – керівник ТОВ «Схід енерго ресурс» Івана Алексєєнка та Дмитра Астафурова.

Менеджером з логістики та постачання «Доненергоекспорту» є Олексій Подрезов. Наприкінці 2016 року він представляв ТОВ «Тріалтрейд», яке сьогодні зареєстроване на компанію «Дебор інвестмент лімітед» (Беліз). До жовтня цього року власником «Тріалтрейду» був Олександр Засько, а до нього – Дмитро та Наталія Астафурови.

«Доненергоекспорт» та «Тріалтрейд» фігурують в одному кримінальному провадженні від лютого 2017 року, розслідування якого ведуть детективи НАБУ. За їхніми підозрами, службові особи ДП «Селидіввугілля» у змові з службовцями цих фірм заволоділи коштами держпідприємства в особливо великих розмірах. В ухвалі від 27 жовтня цього року йдеться також про те, що у штаті «Доненергоекспорту» числиться лише 3 працівники, а у «Тріалтрейді» – лише один.

Нагадаємо, у другій половині 2016 року «Доненергоекспорт» був фаворитом «Селидіввугілля» по допорогових закупівлях. З початку року компанія отримала держзамовлень на понад 522 млн грн.

№ з/п Найменування товару Од. вим. Кіл-сть Ціна за од. з ПДВ, грн. 1 Олива МС-20 л 7600 40,41 2 Олива ТАД-17 л 22200 46,44 3 Олива ІГП-38 л 16400 40,32 4 Олива ІГП-72 л 30400 40,41 5 Олива І-40 л 15200 43,74 6 Олива М10Г2К л 15200 45,09 7 Олива М8В л 1600 45,25 8 Олива Т 1500 л 4600 71,19 9 Шахтол кг 18200 35,64 10 Гас л 6000 41,85 11 Солідол кг 7340 41,94 12 Літол 24 кг 7340 81,63 13 Олива І 20 л 3000 42,12 14 Олива КС-19 л 600 53,01 15 Канатна смазка 39у кг 1000 117,36 16 Рідина робоча «Hydroway-1060» кг 27500 50,48

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