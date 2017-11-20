Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

20 листопадаа 2017
ДП «Селидіввугілля» за результатами тендеру 13 листопада уклало з ТОВ «Доненергоекспорт» договір щодо поставки моторної оливи на загальну суму 8,45 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Мастильні матеріали будуть поставлені за рахунок продавця на відокремлені підрозділи «Селидіввугілля» – шахти 1/3 «Новогродівська», «Котляревська», «Україна» та «Курахівська» протягом 5 днів з моменту оформлення заявки замовником (повний перелік замовлених товарів див. у таблиці нижче). Договір діятиме до 1 вересня 2018 року.
Окрім переможця торгів участь в аукціоні взяло ТОВ «Регіон-Оіл», чия цінова пропозиція була дорожчою на 101 тис. грн (1,2%). Жодна з фірм первинних цінових заявок не змінювала.
Обоє учасників закупівлі є дилерами ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство Агрінол», яке входить до сфери впливу нардепа Олександра Пономарьова (депутатська група «Воля народу»). Серед власників фірми числяться племінники Пономарьова, Руслан і Юрій Пономарьови. Раніше нардеп співволодів підприємством особисто.
ТОВ «Регіон-Оіл» заснував у 2010 році Іван Булигін. Сьогодні невеликою часткою 5% володіє також керівник фірми Дмитро Росіхін. Іван Булигін на місцевих виборах 2015 року був кандидатом до Бердянської міської ради від «Нашого краю».
Одноосібною власницею ТОВ «Доненергоекспорт» є мешканка Горлівки Донецької області Наталя Горностаєва, а керівником – її чоловік Валентин Горностаєв. Він же – керівник ТОВ «Схід енерго ресурс» Івана Алексєєнка та Дмитра Астафурова.
Менеджером з логістики та постачання «Доненергоекспорту» є Олексій Подрезов. Наприкінці 2016 року він представляв ТОВ «Тріалтрейд», яке сьогодні зареєстроване на компанію «Дебор інвестмент лімітед» (Беліз). До жовтня цього року власником «Тріалтрейду» був Олександр Засько, а до нього – Дмитро та Наталія Астафурови.
«Доненергоекспорт» та «Тріалтрейд» фігурують в одному кримінальному провадженні від лютого 2017 року, розслідування якого ведуть детективи НАБУ. За їхніми підозрами, службові особи ДП «Селидіввугілля» у змові з службовцями цих фірм заволоділи коштами держпідприємства в особливо великих розмірах. В ухвалі від 27 жовтня цього року йдеться також про те, що у штаті «Доненергоекспорту» числиться лише 3 працівники, а у «Тріалтрейді» – лише один.
Нагадаємо, у другій половині 2016 року «Доненергоекспорт» був фаворитом «Селидіввугілля» по допорогових закупівлях. З початку року компанія отримала держзамовлень на понад 522 млн грн.
|№
з/п
|Найменування товару
|Од.
вим.
|Кіл-сть
|Ціна за од. з ПДВ, грн.
|1
|Олива МС-20
|л
|7600
|40,41
|2
|Олива ТАД-17
|л
|22200
|46,44
|3
|Олива ІГП-38
|л
|16400
|40,32
|4
|Олива ІГП-72
|л
|30400
|40,41
|5
|Олива І-40
|л
|15200
|43,74
|6
|Олива М10Г2К
|л
|15200
|45,09
|7
|Олива М8В
|л
|1600
|45,25
|8
|Олива Т 1500
|л
|4600
|71,19
|9
|Шахтол
|кг
|18200
|35,64
|10
|Гас
|л
|6000
|41,85
|11
|Солідол
|кг
|7340
|41,94
|12
|Літол 24
|кг
|7340
|81,63
|13
|Олива І 20
|л
|3000
|42,12
|14
|Олива КС-19
|л
|600
|53,01
|15
|Канатна смазка 39у
|кг
|1000
|117,36
|16
|Рідина робоча «Hydroway-1060»
|кг
|27500
|50,48
Tеги | Вугілля
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