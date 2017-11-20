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Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

20 листопадаа 2017

ДП «Селидіввугілля» за результатами тендеру 13 листопада уклало з ТОВ «Доненергоекспорт» договір щодо поставки моторної оливи на загальну суму 8,45 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Мастильні матеріали будуть поставлені за рахунок продавця на відокремлені підрозділи «Селидіввугілля» – шахти 1/3 «Новогродівська», «Котляревська», «Україна» та «Курахівська» протягом 5 днів з моменту оформлення заявки замовником  (повний перелік замовлених товарів див. у таблиці нижче). Договір діятиме до 1 вересня 2018 року.

Окрім переможця торгів участь в аукціоні взяло ТОВ «Регіон-Оіл», чия цінова пропозиція була дорожчою на 101 тис. грн (1,2%). Жодна з фірм первинних цінових заявок не змінювала.

Обоє учасників закупівлі є дилерами ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство Агрінол», яке входить до сфери впливу нардепа Олександра Пономарьова (депутатська група «Воля народу»). Серед власників фірми числяться племінники Пономарьова, Руслан і Юрій Пономарьови. Раніше нардеп співволодів підприємством особисто.

ТОВ «Регіон-Оіл» заснував у 2010 році Іван Булигін. Сьогодні невеликою часткою 5% володіє також керівник фірми Дмитро Росіхін. Іван Булигін на місцевих виборах 2015 року був кандидатом до Бердянської міської ради від «Нашого краю».

Одноосібною власницею ТОВ «Доненергоекспорт» є мешканка Горлівки Донецької області Наталя Горностаєва, а керівником – її чоловік Валентин Горностаєв. Він же – керівник ТОВ «Схід енерго ресурс» Івана Алексєєнка та Дмитра Астафурова.

Менеджером з логістики та постачання «Доненергоекспорту» є Олексій Подрезов. Наприкінці 2016 року він представляв ТОВ «Тріалтрейд», яке сьогодні зареєстроване на компанію «Дебор інвестмент лімітед» (Беліз). До жовтня цього року власником «Тріалтрейду» був Олександр Засько, а до нього – Дмитро та Наталія Астафурови.

«Доненергоекспорт» та «Тріалтрейд» фігурують в одному кримінальному провадженні від лютого 2017 року, розслідування якого ведуть детективи НАБУ. За їхніми підозрами, службові особи ДП «Селидіввугілля» у змові з службовцями цих фірм заволоділи коштами держпідприємства в особливо великих розмірах. В ухвалі від 27 жовтня цього року йдеться також про те, що у штаті «Доненергоекспорту» числиться лише 3 працівники, а у «Тріалтрейді» – лише один.

Нагадаємо, у другій половині 2016 року «Доненергоекспорт» був фаворитом «Селидіввугілля» по допорогових закупівлях. З початку року компанія отримала держзамовлень на понад 522 млн грн.

з/п

 Найменування товару Од.

вим.

 Кіл-сть

 

 Ціна за од. з ПДВ, грн.
1 Олива МС-20 л 7600 40,41
2 Олива ТАД-17 л 22200 46,44
3 Олива ІГП-38 л 16400 40,32
4 Олива ІГП-72 л 30400 40,41
5 Олива І-40 л 15200 43,74
6 Олива М10Г2К л 15200 45,09
7 Олива М8В л 1600 45,25
8 Олива Т 1500 л 4600 71,19
9 Шахтол кг 18200 35,64
10 Гас л 6000 41,85
11 Солідол кг 7340 41,94
12 Літол 24 кг 7340 81,63
13 Олива І 20 л 3000 42,12
14 Олива КС-19 л 600 53,01
15 Канатна смазка 39у кг 1000 117,36
16 Рідина робоча «Hydroway-1060» кг 27500 50,48

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Донецьк Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

Донецьк Суд виправдав полковника СБУ, якого звинувачували у торгівлі перепустками у зоні АТО

Херсон Херсонські депутати планують віддати гейзер на межі з Кримом співробітниці уряду Росії

19.11.2017

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Дніпро Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

Запоріжжя Мерія Токмаку без тендеру віддала мільйонний підряд чоловіку чиновниці мерії

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