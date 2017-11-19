«Укрспирт» підняв ціну торфу від голови Федерації роботодавців вище від комунальних установ

ДП «Укрспирт» 27 жовтня збільшило ціни та продовжило дію угоди на поставку торфобрикетів від ТОВ «Рівнеенергоальянс», який був укладений рік тому на орієнтовну суму 14,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Первісну угоду уклали без проведення відкритих торгів в «Прозорро». Нею було передбачено поставку орієнтовно 10 тис тонн (навалом) брикетів торф’яних фракцією 90/65/70 на Стадницьке МПД (Київська обл.). Якісні показники були визначені такі – зольність до 14%, вологість до 18%, міцність 94%, нижча теплота згоряння 3800 Ккал/кг.

Вартість торфу у листопаді 2016 року визначили на рівні 1 400 грн/т.

Вже в січні 2017 року ціну без посилань у звіті на якісь документи підняли до 1 700 грн/т.

Останньою допугодою передбачено нову ціну 1 900 грн/т, при цьому калорійність палива збільшено до 4000 Ккал/г. Дію угоду пролонговано до 31 грудня 2018 року.

Це дорожче від торфобрикетів, які також без відкритих торгів замовляють комунальні установи. Наприклад, відділ культури Недригайлівської РДА (Сумська обл.) у листопаді замовив торф з теплотою згоряння 4000-4200 Ккал/кг по 1747 грн/т. Сільська рада с. Козилівка (Чернігівська область) у жовтні замовила торф по 1111 грн/т.

ТОВ «Рівнеенергоальянс» через ПАТ «Енергетичний альянс» та ТОВ «Ромекс» належить голові Федерації роботодавців України Дмитру Олійнику та членам його родини Кирилу, Іван та Тетяні Олійник. Також кінцевими бенефіціарами вказані Олег та Світлана Ведмідь (Лохвиця Полтавської обл.).

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