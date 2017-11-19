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Тесть Насірова виграв у дружини Гайдука півмільярда на новий термінал аеропорту Запоріжжя

19 листопадаа 2017

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 14 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд за 529,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року зведуть триповерховий пасажирський термінал пропускною спроможністю 400 пасажирів за годину: 250 міжнародних і 150 внутрішніх.

За підсумковою відомістю ресурсів, 22,99 млн грн. відведено на комплект оглядового обладнання від ТОВ «Ватек» Юрія Власенка і Катерини Зарембо (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще 3,68 млн грн. піде на транспортабельну газову котельню з трьома водогрійними котлами SK755-500 кожен по 500 кВт.

Крім того, 2,23 млн грн. піде на дизельний генератор потужністю 400 кВА, 320 кВт, 231/400 В, 50 Гц у кожусі з шафами автоматичного і ручного керування.

Двоє дволопатевих автоматичних револьверних дверей Besam UniTurn 48 RAL Standart 4800×2540 обійдуться кожні у 2,02 млн грн., а два ескалатори S93CU 4 500 mm W=1000 mm – кожен у 1,67 млн грн.

Алюмінієві конструкції системи Талісман ТВ2-48 на 9,42 млн грн. придбають по 4 169 грн./кв. м. У червні на тендері КК «Київавтодор» фасадна стійково-ригельна система Талісман ТВ2-48 із тонованим і прозорим склом коштувала в півтора рази дешевше – 2 706 грн./кв. м.

Найдорожчий із бетонів В25 М350 10-20 мм замовили по 1 490 грн./куб. м. У відкритих джерелах його різновиди продають по 1 1411 526 грн./куб. м.

Чотирьохжильний кабель напругою 1000 В перерізом 4х240 кв. мм ВВГнг куплять по 1 944 грн./м. Навесні його продавали на ринку по 2 167 грн./м із ПДВ, або по 1 806 грн./м без урахування 20% податку.

Гарячекатана арматурна сталь коштує 15-23 тис грн./т, каркаси – 20 тис грн./т, металеві конструкції – 18 тис грн./т, а керамічна плитка різного призначення – 165-221 грн./кв. м.

Вітражні алюмінієві конструкції зі склопакетами замовили по 2 961 грн./кв. м.

Алюмінієві композитні касети для облицювання фасаду коштують 1 991 грн./кв. м.

Гарантійний строк на несучі конструкції складає 20 років, на огороджувальні конструкції – 10 років, на дахи, підлоги, інженерне забезпечення, зовнішнє та внутрішнє опорядження, зовнішні та внутрішні мережі, системи, механізми та обладнання – 5 років.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 1%. На заробітну плату піде 19,61 млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 5,26 млн грн. Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 530,14 млн грн.

ТОВ «Центрбуд» і ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» скаржились в АМКУ на вимогу від учасників досвіду будівництва або реконструкції саме об’єкта авіаційної інфраструктури (будівлі пасажирського терміналу аеропорту) замість будь-якого об’єкта класу наслідків СС3, однак згодом відкликали скарги.

ТОВ «Віват Інвест» теж вимагало прибрати це обмеження, заявивши, що за останні п’ять років в Україні побудовано лише один пасажирський термінал. Але замовник відповів, що обмеження років немає, а об’єкти авіаційної інфраструктури за останні роки будували або реконструювали у Харкові, Києві (Жуляни), Борисполі, Донецьку, Львові, Одесі тощо.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Укрсталь Конструкція», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону. Акціонером цієї фірми є ТОВ «Феркон Лтд», яке через консорціум «Індустріальна група» і кіпрський офшор «Роузлінк Лімітед» належить Олені Гайдук, дружині мільярдера Віталія Гайдука.

Компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Нагадаємо, Насіров був затриманий по «газовій справі Онищенка». Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського у 3,39 млрд грн. При цьому прокурори вимагали, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

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