Столичні медики замовили китайський томограф за 26 мільйонів

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації 9 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Протек Солюшнз Україна» томограф за 25,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 16-зрізовий комп’ютерний томограф Discovery RT виробництва «GE Healthcare Co. Ltd.» (Китай) у 2017 році. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 26,00 млн грн.

Єдиним конкурентом «Протеку» не вперше було ТОВ «ЄМГ «Україна» швейцарської компанії «Ентрепрайзес Медикалс Грей СА», яким керує Ірина Макієнко. Воно пропонувало томограф Brilliance CT Big Bore виробництва «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.» (США), «Philips Medical Systems Technologies Ltd.» (Ізраїль).

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

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