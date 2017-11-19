На Донеччині слідкуватимуть за станом підземних вод через систему за 9 мільйонів

КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» за результатами тендеру 10 листопада уклало договір з ТОВ «Хімлаборреактив» щодо поставки обладнання та впровадження системи моніторингу стану підземних вод за 8,99 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Систему моніторингу навколишнього середовища для моніторингу стану підземних вод загальнодержавного рівня впроваджують у рамках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року від 21 червня 2016 року. Проект профінансують за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Згідно з договором, в обов’язки підрядної організації входить:

доставка устаткування та засобів контролю стану та використання підземних водоносних горизонтів і водозаборів

пусконалагоджувальні роботи та введення системи в експлуатацію

навчання персоналу замовника

проведення метрологічного забезпечення обладнання спеціалістами відповідних держорганів

Постачання обладнання, введення його в експлуатацію та навчання персоналу заплановане на грудень 2017 року.

Також фірма надає гарантію технічного обслуговування протягом року та післягарантійного сервісного обслуговування – протягом трьох років.

Єдиним конкурентом переможця торгів стало київське ТОВ «Логіклабгрупа» Андрія Кушка з пропозицією, яка дорівнювала очікуваній вартості закупівлі і становила 9 млн грн. «Хімлаборреактив» запропонував виконати підряд за 8 999 550 грн, тобто на 450 грн дешевше.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Хімлаборреактив» через прописану у Лондоні компанію «Кемлаб Інвест ЛТД» є Сергій Кіщенко.

З 2003 по 2014 рік Кіщенко був зареєстрований як підприємець з основним і єдиним видом діяльності – адвокатська діяльність. Родина Кіщенків контролює також парфумерне ТОВ «Інтеркосметик груп», зареєстроване на Сергія Кіщенка, його матір Наталію Кіщенко, сестру Олену Фролову та ТОВ «Март-Ком», яке вони також ділять втрьох.

Раніше співвласниками «Хімлаборреактиву» були Борис Храновський (контролер ПАТ «Макрохім») та Василь Соколинський (контролер ТОВ «АЛТ Україна Лтд»). «Наші гроші» повідомляли про розіграші бюджетних закупівель цими фірмами.

З початку року «Хімлаборреактив» отримало держзамовлень на понад 268 млн грн.

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