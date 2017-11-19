Мерія Токмаку без тендеру віддала мільйонний підряд чоловіку чиновниці мерії

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради (Запорізька обл.) 13 жовтня уклало угоду з ФОП Бабін Олег Вікторович на реконструкцію зеленої зони центральної частини міста Токмак вартістю 1,15 млн грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Угоду укладено без проведення конкурсних процедур і перелік необхідних робіт невідомий.

Підприємцем Олег Бабін зареєстрований лише 13 вересня 2017 року. Його дружина працює головним бухгалтером Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради. Жодних інших підрядів Бабін не отримував.

Нагадаємо, управління комунального господарства Токмацької міськради з серпня 2016 року очолює Ігор Нікітенков. Перед призначенням в мерію він як ФОП отримував підряди від свого управління.

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