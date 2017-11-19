Козинський за 124 мільйони зведе обласний реабілітаційний центр на околиці Дніпра

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації 13 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Рубікон-Моноліт» будівництво Дніпропетровського обласного реабілітаційного центру за 124,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року в с. Сурсько-Литовське по вул. Франка, 7а зведуть реабілітаційний центр для пацієнтів, які перенесли травми опорно-рухового апарату, черепно-мозкові, спинальні та соматичні травми, ураження периферичної нервової системи.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана сталь коштує 14 920 грн./т, що відповідає ринковим цінами (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Теплоізоляційні плити з екструдованого пінополістиролу Carbon щільністю 35 кг/куб. м коштують 2 633 грн./куб. м. У відкритих джерелах плити XPS Техноніколь Carbon Eco можна знайти у продажу залежно від товщини по 2 469–2 962 грн./куб. м.

Бетон В30 М400 20-40 мм замовили по 1 900 грн./куб. м. На ринку бетон В30 М400 із різною крупністю наповнювача продають по 1 193-1 389 грн./куб. м.

Блоки віконні металопластикові з шестикамерного профілю з двокамерним склопакетом із зовнішньою ламінацією замовили по 2 516 грн./кв. м, а блоки дверні вітражні внутрішні протипожежні з однокамерним склопакетом EI30 – по 14 120 грн./кв. м.

Фасадні плити Twins Fibro home товщиною 8 мм у комплекті з конструкцією кріплення придбали по 898 грн./кв. м, а установку біологічної очистки Біолайн-250 – за 1,17 млн грн.

На заробітну плату піде 8,39 млн грн., тобто сім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,76 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 125,38 млн грн.

Конкурентами були ПП «Спецбудмонтаж-21» і ПП «Фірма «Гремко», причому ніхто не знижував ціни під час аукціону.

Засновниками дніпровського «Рубікон-моноліту» є Григорій Козинський, Вано Майсурадзе і Станіслав Маланчук. Із 2004 р. засновником також був Роман Бенко.

Козинський виконував будівельні проекти на замовлення одного з лідерів групи «Приват» Геннадія Боголюбова, наприклад, будівництво єврейського центру «Менора» у Дніпрі.

Бенко очолює відділ контролю та державного нагляду Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області.

Дніпровський «Спецбудмонтаж-21» належить павлоградцю Антону Степаненку та Антону Філімонову із Запорізької області, директором є Олексій Тельнов. Раніше компанія називалася «Сельбуд-11» і була прописана у Павлограді.

Матері Степаненка – Наталії Степаненко належить павлоградське ТОВ «СМУ-21». У липні 2015 року воно було оштрафовано АМКУ на 100 тис грн. за змову на торгах.

Дніпровська «Фірма «Гремко» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію. Він володіє ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» із депутатом Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владислав Бородін та латвійська компанія «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

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