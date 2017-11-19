Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

Депутат Дніпровської міської ради від «Самопомічі», голова бюджетної комісії Артем Хмельников не вніс в декларацію двоповерховий будинок, в якому мешкає, автомобіль Infinity, яким постійно користується, та бізнес дружини. Про це повідомляє «Громадський контроль» з Дніпра.

Хмельников вказав в декларації 989 тис грн. доходу від підприємницької діяльності. Як ФОП депутат зареєстрований в одній з квартир, яка знаходиться у Дніпрі на пр. Д. Яворницького (К. Маркса) 113. Співвласниками трьохкімнатної квартири на 80 кв м є матір депутата Людмила Хмельникова, яка викладає в Медичній академії, та його сестра Тетяна Острікова, яка працює лікарем в Дніпровській клінічній лікарні на залізничному транспорті.

Людмила Хмельникова також володіє двоповерховим будинком на 180 кв м, який розташований на 0,15 га землі в елітному передмісті Дніпра Обухівці (раніше смт. Кіровське). Цю нерухомість матері подарували у 2015 році. Будинок може коштувати більше $100 тис.

Побувавши в смт. Обухівка, «Громадський контроль» з’ясував, що котеджем постійно користується Артем Хмельников, який не вніс відомості про будинок в декларацію. В ній вказана лише квартира на 50 кв м.

Голова бюджетної комісії регулярно користується автомобілем Infinity, вартістю близько $50 тис. Авто зареєстроване на сестру депутат Острікову. Тим не менш, більше року на автівці постійно приїжджає до міськради Хмельников. Крім того, «Громадський контроль» бачив авто біля двоповерхового будинку, де мешкає депутат. Інформація про Infinity відсутня в декларації, в ній згадується інші автівки, записані на дружину Хмельникова – Suzuki Sx4 2008 р.в. та Opel Omega B 2000 р.в.

Острікова також є співвласницею ТОВ «АйСіті», яке зареєстроване на вже згаданій квартирі у будинку №113 на пр. Д. Яворницького. Цю частку у розмірі 25,5 % Острікова отримала від брата 5 жовтня 2015 р., тобто за 20 днів до місцевих виборів 2015 року, на яких Хмельников був обраний депутатом.

«Громадський контроль» також з’ясував, що дружина депутата разом з її батьком Валерієм Скляром володіє ТОВ «Група «Мік». Частка Анни Хмельникової складає 50 тис грн. Ця інформація теж не потрапила в декларацію Хмельникова.

На сайті Дніпровської міськради вказано, що Хмельников працює в університеті «Україна» старшим викладачем кафедри психології та гуманітарних дисциплін. Згідно з декларацією, за минулий рік у вузі він отримав 14,5 тис грн. зарплаті. Крім 989 тис грн. від підприємницької діяльності він також отримав 100 тис грн. від продажу рухомого майна. Дохід дружини – 60 тис грн. зарплатні.

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