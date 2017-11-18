В Харкові за півтора роки вирубка дерев для підлеглих Кернеса подорожчала на 30%

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18 листопадаа 2017

Департамент житлового господарства Харківської міської ради 9 листопада за результати тендеру підписав угоду з ФОП Фенічев Віктор Олександрович щодо зносу та видалення дерев за 2,5 млн грн.

Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Замовлено видалення 2080 куб м сухостійких, аварійних та фаутних дерев твердих/м’яких листяних порід дерева. Вартість видалення одного кубометра складає 1200 грн.

На аукціоні була дешевша пропозиція ФОП Чиж Олексій Миколайович по 1106 грн./куб м. Однак її відхилили у зв’язку з тим, що в тендерній пропозиції вона подала документ під назвою «Довідка», а замовник вимагав назвати його «Пояснювальна записка».

Єдиним конкурентом ФОП Фенічева КП «Харківспецбуд», пропозиція якого була дорожчою на 1,3 тис грн.

При реєстрації ФОП Фенічев вказав контактним телефонний номер 0988359696. Цей телефон є контактним для фірми «Wood Beaver». Серед переліку послуг цієї фірми є послуга «продаж дров».

В 2015-2016 роках Департамент житлового господарства Харківської міськради замовляв послугу видалення та зносу дерев по 840 грн./куб м. Це на 30% дешевше угоди, яку уклали нині.

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