У Верховині за 38 мільйонів зведуть новий Народний дім замість згорілого невідомо коли

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Департамент будівництва ЖКГ, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації 8 листопада за результатами тендеру замовив ПП «Промбудсервіс-Косів» будівництво Народного дому в смт. Верховина за 38,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер, виграний ТОВ «Будівельна компанія «МВ Груп» було відмінено через порушення законодавства після отримання замовником листа від Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області.

До кінця 2018 року замість зруйнованого пожежею Народного дому зведуть нову двоповерхову будівлю з естрадою і театрально-концертним залом на 430 місць. При цьому в тендерній документації не сказано, коли саме згоріла стара будівля, а повідомлень у ЗМІ знайти не вдалося.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції, вибірково перевірені ціни загальнобудівельних матеріалів відповідають ринку та іншим тендерам. Так, кубометр природного рядового піску коштує 185 грн., щебеню – 268 грн., а ціни бетонів і розчинів не перевищують 1 283 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Гарячекатану арматурну сталь замовили по 15 746 грн./т, керамічну плитку різного призначення – по 170-200 грн./кв. м, а металочерепицю – по 136 грн./кв. м.

Під час аукціону переможець знизив ціну на відсоток, тож остаточні ціни дещо нижчі.

На заробітну плату піде 4,22 млн грн., тобто 11% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 540 тис грн.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 49,31 млн грн.

Конкурентами були згадана «БК «МВ Груп» Оксани Малярчук і Віталія Гондурака, ТОВ «ЕП-767» Ігоря Дробота і Володимира Вербицького, ТОВ «Карпатська будівельна компанія» Юрія Шелиста і ТОВ «Сількомбуд-Сервіс» Віталія Радиша.

Фірмою «Промбудсервіс-Косів» володіє та керує Володимир Тинкалюк із села Вербовець Івано-Франківської області. Донедавна йому також належало ПП «Інтекс», нині записане на Романа Пліхтяка, власника ТОВ «Ромекс ІФ». Раніше переможець з «Інтексом» мали спільний номер телефону 0686205910.

Усього з 2008 року «Промбудсервіс-Косів» отримав підрядів на 121,74 млн грн.

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