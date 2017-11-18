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Товариш дядька Березенка узяв 142 мільйони на ремонт траси на Закарпатті за таємними цінами

17.11.2017

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«Прокладка» зведе коштовну школу за 85 мільйонів на окрузі Дубневича замість менеджера Дубневичів

16.11.2017

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Товариш дядька Березенка узяв 142 мільйони на ремонт траси на Закарпатті за таємними цінами

18 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 14 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «ПБС» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-07-20 Міжгір’я – Синевир за 141,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянці км 0+000 – км 15+540 довжиною 16 км у середньому по 9,13 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, цементобетонне покриття і мости – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на дорожнє огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, напрямні стовпчики і дорожні знаки – 2 роки, на інші послуги з поточного ремонту – рік, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 3,16 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 644 тис грн.

Ціна угоди на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 156,80 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», причому обидва учасники не знижували ціни під час аукціону.

ТОВ «Дорожнє підприємство «Алькор» спершу допустили до торгів, а згодом відхилили за скаргою «ПБС» в АМКУ через відсутність договору-заявки до угоди про послуги техніки з ТОВ «Фінансово-промислова група «Алькор» та дозвільних документів на право експлуатації асфальтобетонних заводів.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який торік націоналізували.

Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 9,25 млрд грн.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

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