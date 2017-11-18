«СхідГЗК» замовив «Укрзалізниці» перевезень на 99 мільйонів

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 листопада уклало угоду з філією «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» про перевезення на 98,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги щодо організації перевезень вантажів різними видами вагонів у внутрішньому та міжнародному сполученнях замовили строком до кінця року з використанням систем електронного документообігу АС Клієнт УЗ, АС Месплан і ПАК АЕДО (Програмно-апаратний комплекс «Архів електронного документообігу залізничного транспорту»).

Ціни додаткових послуг, пов’язаних із перевезенням вантажів за вільними тарифами, відповідають аналогічним цінам для ПАТ «Укргазвидобування», яке у жовтні підписало з «Укрзалізницею» договір на 100,00 млн грн.

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