НОВИНИ

18.11.2017

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У Верховині за 38 мільйонів зведуть новий Народний дім замість згорілого невідомо коли

Матір очільника Сумського райсуду купила автівку за мільйон

Товариш дядька Березенка узяв 142 мільйони на ремонт траси на Закарпатті за таємними цінами

17.11.2017

Прибуток «Держгідрографії» зменшиться на 80%, натомість зарплата директора зросте на третину

На Волині податковий начальник отримав 5,5 років ув’язнення за 3 тисячі хабаря

Насіров, Хомутиннік, Калєтнік користуються будинками в «реабілітаційному» містечку митників у Конча-Заспі

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Родичі нового очільника ДБР володіють рестораном у Львові

Голова Кіровоградської ОДА хоче передати 3 тисячі мисливських угідь однопартійцю батька

Експертиза НАБУ знову показала, що скріплення Дубневичів не відповідають вимогам «Укрзалізниці»

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16.11.2017

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
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Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«СхідГЗК» замовив «Укрзалізниці» перевезень на 99 мільйонів

18 листопадаа 2017

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 листопада уклало угоду з філією «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» про перевезення на 98,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги щодо організації перевезень вантажів різними видами вагонів у внутрішньому та міжнародному сполученнях замовили строком до кінця року з використанням систем електронного документообігу АС Клієнт УЗ, АС Месплан і ПАК АЕДО (Програмно-апаратний комплекс «Архів електронного документообігу залізничного транспорту»).

Ціни додаткових послуг, пов’язаних із перевезенням вантажів за вільними тарифами, відповідають аналогічним цінам для ПАТ «Укргазвидобування», яке у жовтні підписало з «Укрзалізницею» договір на 100,00 млн грн.

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Ужгород Товариш дядька Березенка узяв 142 мільйони на ремонт траси на Закарпатті за таємними цінами

17.11.2017

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