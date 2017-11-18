Матір очільника Сумського райсуду купила автівку за мільйон

Матір очільника Сумського районного суду Ігоря Дашутіна Тетяна Дашутіна у жовтні цього року зареєструвала Toyota RAV-4 Hybrid 2017 року випуску. Такі автівки коштують від 815 тис. грн до 1,07 млн грн.

62-річна Тетяна Дашутіна з 2003 року зареєстрована як ФОП з основним видом діяльності «вирощування зернових культур».

Також вона володіє фірмою «Нерухомість-Д», на яку записані сумські торгові ряди на проспекті Курському 121д, Металургів 13д, Кондратьєва 152д, Харківській 12д та нежитлові приміщення на вул. Кооперативній,1 у Сумах.

Утім, сумські ЗМІ називають власником торгового бізнесу саме суддю Дашутіна, а не його матір.

Ігор Дашутін згадується у кримінальному провадженні щодо очільника господарського суду Сумської області Олександра Коваленка. Останнього правоохоронці підозрюють в вимаганні понад $26 тис. хабара. Дашутін дав службову автівку Коваленку, на якій той, за версією слідства, їздив забирати хабар.

Сам суддя зареєстрував на себе у квітні 2016 року Toyoya Camry з об’ємом двигуна 2494, вказавши в декларації 428,3 тис. грн взятого в банку кредиту на купівлю авто. При цьому заробітна плата судді за минулий рік склала 282,2 тис грн в суді та 14,3 тис. грн від викладацької діяльності в Сумському державному університеті.

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