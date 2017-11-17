«Вода Донбасу» допугодами накрутила подвійну переплату за гіпохлорит ціною 8 мільйонів

КП «Компанія «Вода Донбасу» внесло зміни до договору поставки гіпохлориту натрію марки А, підписаного з ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» у лютому 2017 року, згідно з якими вартість замовленої хімічної речовини сягнула 20 578 грн за тонну і перевищила ринкові ціни у два рази. Загальна вартість договору залишилась практичної незмінною і становить 8,27 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В результаті низки укладених додаткових угод, комунальники заплатять за одну тонну гіпохлориту натрію марки А не 9 600 грн, а 20 578 грн. І це є вдвічі дорожче від ринкових цін, які зараз становлять близько 10-11 тис грн. /т. Загальний обсяг замовленої речовини зменшився з первинно обумовлених 865 т до 402 т.

Як пояснив замовник, усі зміни внесені «у зв’язку зі зміною закупівельної ціни на гіпохлорит натрію та на підставі цінових довідок Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати України». Це відділення ТППУ очолює Віктор Гинькут.

Разом з тим, «Хлортехвод» прямо у ці дні виграє підряди інших замовників з вдвічі дешевшим гіпохлоритом. Наприклад, КП «Броваритепловоденергія» 8 листопада замовила цій фірмі гіпохлорит по 11 742 грн/т. (на фото).

КП «Компанія «Вода Донбасу» 17 лютого замовило ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» не лише гіпохлорит натрію, але також 767 т рідкого хлору в балонах та контейнерах на загальну суму 13,81 млн грн.

Початково ціна однієї тонни хлору за договором становила 18 000 грн, однак сторони також неодноразово редагували її. В результаті, 1 листопада було узгоджене чергове підвищення ціни – до 33 430 грн/т. Зміни внесли посилаючись на довідку того ж Кременчуцького відділення Полтавської ТППУ, у якій середня ринкова ціна рідкого хлору в контейнерах прописали на рівні 38 610 грн/т.

Зауважимо, що, наприклад, «Краматорський водоканал» кілька днів тому оголосив про закупівлю рідкого хлору в контейнерах зі значно нижчою розрахунковою очікуваною ціною – 21 157 грн/т. Крім того, у серпні цього року бюджетники купували рідкий хлор в контейнерах по 15 600 грн/т.

Обидва тендери комунальна компанія «Вода Донбасу» провела у рамках переговорної процедури закупівлі за нагальною потребою, посилаючись на особливі економічні та соціальні обставини, через які було неможливим дотримуватися загальних строків проведення тендеру. Додатково замовник зазначав, що «плідно співпрацює з КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо постачання реагентів для знезараження та очищення питної води та стоків. Його якість та умови постачання повністю відповідають вимогам замовника».

ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» зареєстроване на Олега Первого. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був представником кременчуцького ТОВ «Компанія Хлорсистеми», свого часу прописаного у сусідньому офісі за однією адресою з «Хлортехводом».

«Хлорсистеми» сьогодні належать прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий, чоловік інспектора Кременчуцького райвідділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Маргарити Гнойової.

З початку року «Компанія “Хлортехвод”» отримала держзамовлень на загальну суму 52 млн грн.

КП «Компанія «Вода Донбасу» з жовтня 2016 року очолює Олександр Євдокімов. У е-декларації за 2016 рік він зазначив, що фактично проживає у Новомихайлівці на Донеччині, однак будь-якої нерухомості з місцерозташуванням у цьому селі не вказав. За підсумком минулого року Євдокімов заробив 213 тис. грн.

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