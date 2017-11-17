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Родичі нового очільника ДБР володіють рестораном у Львові

17 листопадаа 2017

Сестра нового очільника Державного бюро розслідувань  Романа Труби Марія Бекерська володіє львівською фірмою «Маскарон». Про це свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юросіб.

«Наші гроші» знайшли оголошення про пошук роботи, в якому сказано, що ПП «Маскарон» – це львівський ресторан «Манускрипт – перша ресторація у Лисого Мацька». Знак для товарів і послуг «У лисого Мацька» зареєструвала  на себе в 2011 році матір Романа Труби Ольга Труба.

Ресторан розташований у центрі Львова на вулиці Руській, 4. Згідно витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, 40 кв м першому поверсі у цьому будинку володіє фірма «Унія» Катерини та Романа Кардашевських, які реєструвалися за однією адресою з начальником відділу НАБУ у Львові Юрієм Кардашевським. Ще майже 80-ма метрами володіє фірма «Львів капітал» львів’янина Михайла Книша.

Чоловік Марії Бекерської – депутат Заставнянської селищної ради Роман Бекерський, родом із Золочівського району на Львівщині. Відомо, що в Адміністрації президента України заввіділом головного державно-правового департаменту працює Алла Бекерська, родом теж із Золочева. Однак, невідомо, чи вони з Романом Бекерським є родичами, чи лише – однофамільцями.

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