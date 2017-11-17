Прибуток «Держгідрографії» зменшиться на 80%, натомість зарплата директора зросте на третину

Державна установа «Держгідрографія» планує в 2018 році отримати 51,36 млн грн. чистого прибутку, що менше від запланованого прибутку в поточному році на 80%.

Про це свідчить проект фінансового плану усианови на 2018 рік, який було подано на засідання урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва 16 листопада.

Фінплан передбачає зменшення виплат до державного бюджету та цільових фондів на 22% – до 154,07 млн грн.

При узгодженні фінплану Міністерство фінансів зазначило, що наступного року рентабельність діяльності «Держгідрографія» зменшиться на 50%, а рентабельність активів – на 56%.

Мінфін вказав на необхідність перегляду показників витратної частини фінплану. Зокрема, у складі собівартості реалізованої продукції підлягають оптимізації послуги сторонніх з утримання плавзасобів, які подорожчають в 3,9 рази. А витрати на оренду плавзасобів, кранів, причалів та інших основних засобів зростуть у 2,1 рази. Також Мінфін вказав, що фінплан установи передбачає зростання на 18% соцвиплат.

Зауваження міністерства не були враховані. Погіршення фінансових результатів «Держгідрографія» пояснює тим, що на початку цього року їм передали функції по навігації річок, чим раніше займалось ДП «Укрводшлях». Всіх працівників та флот останнього переоформили на роботу в «Держгідрографію», витрати на них не були передбачені в фінплані поточного року. Але нерухомість «Укрводшлях» залишилася не переоформленою, звідси зростання витрат на оренду.

В установі стверджують, що їх основний дохід пов’язаний з морськими портами – маяковий збір, розмір якого не змінюється. Відповідно, дохід від нього може зростати тільки від ослаблення курсу гривні, так як збір має валютний еквівалент.

В фінплані підприємства також вказало зростання фонду оплати праці на 26% – до 230,53 млн грн.

Найбільший ріст зарплати буде у директора підприємства, оплата праці якого з плановим показником зарплатні в поточному році на 36%.

Заплановане зростання зарплат інших співробітників установи значно скромніше: доходи адміністративно-управлінського персоналу зростуть на 6%, а працівників – на 13%.

Виконує обов’язки директора «Дергідрографії» Дмитро Падакін.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Транспорт, Уряд