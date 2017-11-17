«Прокладка» зведе коштовну школу за 85 мільйонів на окрузі Дубневича замість менеджера Дубневичів

Відділ освіти Городоцької РДА Львівської області 14 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ «Будівельний – Регіон» будівництво школи у с. Суховоля (коригування) за 84,81 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Село Суховоля розташоване на окрузі №120, від якого у парламент останнього разу обрався Ярослав Дубневич, брат іншого нардепа Богдана Дубневича (обидва – БПП).

У жовтні 2016 року пов’язане з Дубневичами ТОВ «Технобуд» виграло підряд щодо цієї школи на 50,69 млн грн. За даними «Є-Дата», торік йому перерахували 2,86 млн грн. На початок 2017 року було зведено фундамент.

За нинішньою угодою новий генпідрядник до кінця 2018 року збудує школу на 500 дітей у півтора рази дорожче, ніж раніше. Субпідрядник ТОВ «Інко Лтд» виконає роботи з вентиляції та оздоблення на 22%, а ТОВ «Всесвіт комфорту» – роботи з пожежної безпеки на 2% вартості підряду. Гарантійний строк складає десять років.

Будівництво коштує 170 тис грн. за місце. Мінрегіонрозвитку цьогоріч встановило опосередковану вартість будівництва шкіл на рівні 86 тис грн., що вдвічі дешевше.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції, цегла керамічна одинарна повнотіла М100 250х120х65 коштує 3 292 грн./тис шт. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У жовтні на тендері Рівненської ОДА вона коштувала на 26-46% дешевше – 2 253-2 609 грн./тис шт. А у вересні на тендері Тернопільської ОДА – 2 057 грн./тис шт., тобто на 60% дешевше.

Металопластикові вікна невідомих характеристик обійдуться у 2 928 грн./кв. м. Хоча Рівненська ОДА замовила їх для школи на 68% дешевше – по 1 747 грн./кв. м.

Теплоiзоляцiйнi плити з полістирольного пінопласту ПСБС-35 замовили по 1 817 грн./куб. м. У відкритих джерелах їх можна знайти на третину дешевше – по 1 331 грн./куб. м.

Світильники ДВО20У-45-012 придбають по 1 852 грн./шт., тоді як в інтернет-магазинах вони продаються на 41% дешевше – по 1 312 грн./шт.

Натомість чотири водогрійні котли Viessmann Vitodens 200-W B2HAI40 150,0 кВт коштують по 274 тис грн., що дорівнює ціні дилера виробника. Ціни піску, щебеню, бетону та асфальтобетону теж відповідають ринку та іншим тендерам.

Під час аукціону переможець знизив ціну на 0,5%, тож остаточні ціни дещо нижчі.

На заробітну плату піде 7,46 млн грн., тобто 9% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 3% – 2,21 млн грн.

Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 92,71 млн грн.

Львівський «Будівельний – Регіон» зі статутним капіталом 100 грн. заснований у серпні 2016 року двома фірмами: ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнес консалтинг». Тоді ним керував Олексій Берізко.

Згодо директором переможця став Олег Ронжин, а засновницею – львів’янка Роксолана Штогринець. Вона також володіє суховольським ТОВ «Гарантбудімекс» одноосібно і львівським ТОВ «Глобал Трейд Захід» разом із поляком Войцехом Янушем Травіньскі.

Усього переможець виграв тендерів у Городоцькому і Пустомитівському районах Львівщини на 165,77 млн грн.

Єдиним конкурентом було львівське ТОВ «Тепло Буд Експерт» зі статутним капіталом 5 тис грн., яким володіють Валерій Іваньо, Марта Мазур, Олег та Андрій Магдяки.

Андрій Магдяк очолював управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Львівській області, а до того працював на митниці. Його дружина Галина Магдяк є головним державним інспектором митного посту «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС.

Марта Мазур також володіє ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп» із В’ячеславом Кісілєм, яким керує Тарас Іваньо.

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