Насіров, Хомутиннік, Калєтнік користуються будинками в «реабілітаційному» містечку митників у Конча-Заспі

Колишні та діючі високопосадовці фіскальної служби за допомогою підконтрольної їм профспілки перетворили реабілітаційний центр під Києвом в елітне містечко для обраних, де користуються будинками санаторно-медичного закладу, що призначений для оздоровлення та реабілітації. Про це написав Федір Орищук у «Главкомі», опублікувавши список користувачів будинків у центрі.

Реабілітаційний центр «Конча-Заспа» має площу 15 га і знаходиться у елітному передмісті столиці Києва. В інтернеті про нього відсутня інформація, окремі дані можна знайти у реєстрі судових рішень. Згідно з ними, митники отримали у постійне користування цю ділянку на початку 2000-х. При цьому земля надавалась Київською міськрадою митній службі для будівництва бази відпочинку.

Однак територія перейшла на баланс Професійної спілки митних органів України (офіс останньої перебуває наразі у будівлі Центрального офісу ДФС). Базу відпочинку назвали «Реабілітаційний центр «Конча-Заспа»» і з 2003 року її стали заселяти чиновники.

Станом на жовтень 2017 року до списку користувачів реабілітаційного центру «Конча-Заспа» увійшли три десятка осіб, серед яких відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров, екс-віце-спікер парламенту та колишній голова митної служби Ігор Калєтнік, колишній заступник Калєтніка Степан Дериволков, діючий народний депутат від групи «Відродження» Віталій Хомутиннік, дружина екс-міністра оборони Михайла Єжеля.

У списку також є довірена особа екс-спікера парламенту Володимира Рибака Лариса Атреп’єва, яка встигла привласнити будинок у сумнівний спосіб, а тепер претендує на землю.

П’ять років тому вона позичила Професійній спілці митних органів більше 1 млн грн. Профспілка віддати борг не змогла і, як свідчать судові матеріали, розрахувалась з позичальницею будинком у Конча-Заспі. Згодом за допомогою судів кредитор таки отримала будинок у власність. На цій підставі на початку Євромайдану вона звернулась до суду із наступною вимогою до Міндоходів та Київради: визнати право власності на ділянку під будинком (10 соток). У грудні 2013 року Голосіївський суд навіть задовольнив позов, однак після втечі команди Януковича апеляція скасувала рішення.

Києво-Святошинський суд Київської області 30 квітня 2013 року затвердив мирову угоду між Атреп`євою та Професійною спілкою працівників митних органів, якою визнано за нею право власності на будинок площею 117 кв. м. на території реабілітаційного центру.

Серед інших осіб, які займають будинки на території медично-санаторного закладу, є багаторічний керівник департаменту організації митного контролю Сергій Сьомка (наразі звільнений), який з 2003 користується чи не найбільшим будинком на території реабілітаційного центру на 150 кв м, екс-заступник директора департаменту власної безпеки митної служби Сергій Коломацький, керівник профспілки митних органів Ігор Тимофєєв.

Перелік користувачів реабілітаційного центру «Конча Заспа» профспілки митних органів України

Топ-митники та інші мешканці реабілітаційного центру «Конча Заспа» № Мешканець Посада та додаткова інформація 1 Роман Насіров відсторонений від посади голова ДФС 2 Ігор Калєтнік екс віце-спікер парламенту, екс-голова митної служби в часи Януковича 3 Степан Дериволков екс-заступник голови Держмитслужби Ігоря Калєтніка, згодом – заступник міністра доходів Олександра Клименка. 4 Віталій Хомутиннік народний депутат від групи «Відродження», член парламентського комітету з податкової та митної політики 5 Олександр Дороховський Колишній перший заступник голови митної служби в часи Калєтніка, працював директором департаменту митної справи під керівництвом Клименка 6 Олена Бондарчук-Ладна начальник відділу Вищого господарського суду. Її чоловік – Юрій Ладний – працював керівником протоколу Віктора Януковича. Окрім будинку в «Конча-Заспі» її родина володіє квартирою в Києві 144 кв м, будинком на карпатському курорті Яблуниця площею 360 кв м, сумарно 48 сотками землі під Києвом , квартирою у столиці (95 кв м ), квартирою в Ялті 180 кв м. Родина задекларувала шубу, сім коштовних годинників у тому числі Rolex, Ulyssе Nardin та інші, низку ювелірних виробів, машину Range Rover 7 Ігор Тимофєєв екс-заступник голови митної служби в часи Калєтніка, голова Професійної профспілки митних органів 8 Надія Мовчан, імовірно, дружина Михайла Єжеля Михайло Єжель – екс-міністр оборони 2010-2012 років 9 Геннадій Романенко Кум Ігоря Калєтника, працював начальником Київської регіональної митниці з 2012 до 2014 рр. До цього керував Полтавською митницею, а в 2010-2011 рр. тією ж Київською. У 2015 році став радником Голови митної служби. За даними ЗМІ саме Романенко керував розмитненням спецзасобів, що використовували силовики для розгону протестувальників на Майдані. Володіє елітним міні-автопарком: Toyota Sequoia, Range Rover 2011, Range Rover 2013, Mersedes Benz S550, Porshe Cayenne. 11 Сергій Коломацький Екс-заступник директора департаменту власної безпеки митної служби, колишній заступник директора департаменту боротьби з контрабандою та митними порушеннями. Його повний тезка наразі працює начальником управління безпеки в «Спецтехноекспорті». Має квартиру та житловий будинок у Києві. Також декларував золотий перстень з діамантом, годинники Rolex, ікону 17 ст. Входить у керівні органи первинної профспілкової організації департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції. 12 Сергій Рудченко Екс-начальник Київської митниці ДФС, екс-заступник начальника енергетичної митниці. У травні 2016 року парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував ДФС провести службове розслідування відносно начальника київської митниці Рудченка. Приводом стали факти зменшення податкового навантаження на майже всі товарні групи на митниці. 13 Костянтин Крамаренко Екс-заступник директора Департаменту персоналу – начальник управління кадрового забезпечення підрозділів податкової міліції в часи Калєтніка. Звільнений з ДФС після люстраційної перевірки. У 2015 році. У 2016 році його повний тезка балотувався до громадської ради при ДФС, як представник Всеукраїнської громадської організації «Національний координаційний комітет сприяння протидії корупції». 14 Г. Новохацька За даними джерела «Главкома», насправді будинком № 20, що наданий у розпорядження Новохацької користується С. Грузинцев, особистий водій Ігоря Калєтніка. 15 Юрій Шеремет Екс-керівник управління внутрішньої безпеки ДФС. Понад 10 років в прокуратурі. У 2014 році – прокурор Черкаської області. Подав у відставку з посади керівника управління внутрішньої безпеки ДФС у березні цього року після затримання Романа Насірова правоохоронними органами. Знайомий з Насіровим із часів навчання у школі. Як повідомляла програма «Наші гроші», Шеремет мешкає в оформленій на матір квартирі у Києві, площею у 135 кв. м. Ще одну квартиру матері Юрія Шеремети подарували минулого року. А його батько цього року оформив квартиру у ЖК «Новопечерський двір» площею понад 160 кв.м. 16 Сергій Сьомка Екс-керівник департаменту організації митного контролю часів Калєтніка. У власності родини – квадроцикл, Volkswagen Touareg 2013 року випуску, Volkswagen Passat цього ж року. 17 М. В. Крижанівська Не відомо. 18 Марія Околіта У 2015 році була звільнена за люстрацією з посади заступника головного бухгалтера ДФС. В часи Клименка та до цього займала посаду головного бухгалтера митної служби. 19 Ігор Резнік У 2016 році – в.о. директора департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС. Начебто близький до народного депутата Віталія Хомутинніка. 20 Олег Богданов Наразі працює заступником директора компанії «Ліга Імпекс». Однак до цього працював заступником начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями – начальником відділу провадження у справах про порушення митних правил Київської міжрегіональної митниці Міндоходів. 21 Олег Семененко Люстрований у 2015 році з посади заступника директора Департаменту міжнародних зв’язків – начальника управління митного співробітництва. За часів Януковича був керівником департаменту міжнародного співробітництва фіскального органу 22 Лариса Атреп’єва, довірена особа екс-спікера парламенту Володимира Рибака За даними «Главкома» на Атреп`єву будинок записаний формально. Він був приватизований в часи Януковича в інтересах екс-голови ВР Володимира Рибака із використанням неоднозначного судового рішення. 23 Олександ Кислиця Голова Центральної Ради Всеукраїнської профспілки працівників

державних органів доходів і зборів. Ця структура Володіє найбільшою часткою у компанії «Рута», яка надає ДФС у безоплатне користування автомобілі класу люкс. Раніше журналістам програми «Схеми» вдалося зафільмувати авто, яким їздив головний податківець країни Роман Насіров – Lexus LS 600 . Таку ж модель, за даними ЗМІ, використовував Заступник Насірова Костянтин Лікарчук. Начебто, ці машини були надані ДФС саме компанією «Рута». 24 М. Топчій бухгалтер Центральної Ради Всеукраїнської профспілки працівників державних органів доходів і зборів. 25 Олексій Дірочка екс-керівник юрслужби Київської митниці, екс-радник голови митної служби України, займав посаду начальника відділу митних інновацій Департаменту розвитку митної справи. 26 Володимир Головатюк колишній перший заступник начальника Чернівецької митниці Міндоходів 27 Ольга Старухіна начальник управління Департаменту кадрової політики ДФС. З родиною переїхала в столицю з окупованих територій. 28 Тетяна Кір’язєва головний інспектор сектору контролю за переміщенням товарів військового призначення. З родиною переїхала в столицю з окупованих територій 29 Костянтин Поперешняк головний інспектор відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням. З родиною переїхав в столицю з окупованих територій 30 Вікторія Ладик головний інспектор Київської митниці ДФС. З родиною переїхала в столицю з окупованих територій

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