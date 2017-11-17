На Волині податковий начальник отримав 5,5 років ув’язнення за 3 тисячі хабаря

Суд визнав винним у хабарництві та засудив до 5,5 років ув’язнення колишнього начальника Камінь-Каширського відділення Ратнівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області Валентина Бебеса. Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду від 26 жовтня.

Згідно з вироком, у серпні 2015-го Бебес у своєму кабінеті одержав від підприємця 3 тис. грн. за непроведення перевірок дотримання ним вимог податкового законодавства та за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності. Після одержання хабара податківець був затриманий.

У суді Бебес стверджував, що органи досудового розслідування здійснили провокацію отримання хабара, діяли з порушеннями, «з використанням родинних та неділових стосунків працівників», фальсифікували процесуальні документи.

У свою чергу підприємець розповів, що податкова перевірка на його пилорамі виявила порушення при працевлаштуванні двох робітників, а Бебес заявив про можливість накладення на нього штрафу у 50 тис. гривень.

За словами підприємця, у липні на вимогу Бебеса він передав тому 1 тис. грн. за непритягнення його до відповідальності за виявлені під час перевірки порушення. А згодом податківець поставив вимогу передавати йому щомісяця по 5 тис. грн.

Після цього підприємець, перебуваючи в особистих справах у Житомирі, подав скаргу на податківця у прокуратуру Житомирської області, оскільки, як він пояснив, не довіряв правоохоронним органам Камінь-Каширського району та Волинської області.

У свою чергу суд прийшов до висновку, що звернення підприємця у прокуратуру Житомирської області не суперечить законодавству. Протокол-заява ним була подана відповідно до норм законодавства, а те, що вона незареєстрована, на думку суду, не може вплинути на відповідальність обвинуваченого.

Суд визнав належними такі докази, як записи аудіо- та відео спостереження за Бебесом в тому числі, у його кабінеті та автомобілі. А переглянута судом відеофіксація передачі хабара підтвердила, що в паперах, які підприємець передав Бебесу, обвинувачений бачив гроші номіналом по 500 грн.

Отримання хабара підтверджено і протоколом обшуку в кабінеті податківця, у ході якого у тумбочці його стола були знайдено 3 тис. грн, серії та номери яких співпали з тими, які були вручені підприємцю для передачі хабара. Експертиза також виявила на купюрах сліди спеціального невидимого барвника.

Суд також визнав доведеним вимагання хабара Бебесом. Посилання останнього на те, що в його обов’язки не входило накладення штрафів, суд не прийняв до уваги, оскільки «він як керівник структурного підрозділу правоохоронного органу, виявивши порушення, умисно створив умови та не повідомив інспекцію праці про порушення трудового законодавства з метою отримання неправомірної вигоди».

Разом з тим, суд виключив з обвинувачення таку кваліфікуючу ознаку як повторність, зокрема отримання 1 тис. грн. хабара від підприємця у липні, оскільки доказів на підтвердження цього факту, «окрім показань самого підприємця, не подано».

Версію Бебеса про те, що підприємець дав йому 3 тис. грн. за довідку, суд визнав надуманою з метою уникнення відповідальності.

Суд також не прийняв поданий Бебесом висновок комп’ютерно-технічного дослідження відео-звукозапису, яке було проведено редактором «5 каналу ТВ», про монтаж звукоряду, невідповідність відео та звуку, оскільки будь-яких документів, що вона має право і ліцензію на проведення такого дослідження, особою, яка його проводила, до висновку подано не було.

Надана прокуратурою експертиза відео- звукозапису та комп’ютерної техніки будь-яких ознак монтажу не виявила.

Суд також перевірив твердження Бебеса про те, що підприємець провокував його на хабар через те, що проти нього самого було відкрито кримінальне провадження.

Суд з’ясував, що справа проти підприємця була відкрита у січні 2015 року за фактом незаконної порубки лісу і у червні була закрита за відсутністю складу кримінального правопорушення, і будь-які умови співпраці з органами досудового слідства перед підприємцем не висувалися. Це підтвердили у суді і слідчі, які вели лісову справу.

Зауваження захисту і обвинуваченого про те, що один з фігурантів тієї справи і працівник поліції, який проводив оперативні дії у справі податківця, мають родинні зв’язки, суд до уваги не прийняв, оскільки по кримінальному провадженню відносно Бебеса, вони ніякого відношення не мають.

Посилання податківця на те, що правоохоронні органи вчинили щодо нього провокацію, на думку суду, були спростовані відкритими доказами, які були здобуті в результаті проведення негласних слідчих дій.

Як зазначається у тексті вироку, Бебес, займаючи відповідальне службове становище, «знав про відповідальність за отримання матеріальної вигоди в любій формі, міг відмовитися від отримання грошових коштів від підприємця».

В результаті суд визнав Бебеса винним за ч. 3 ст. 368 та засудив його до 5 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією 1/2 частини його майна. Йому також заборонено протягом 3 років обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Вирок ще набув законної сили, є час для подання апеляції.

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