Медики Донеччини віддали котли приватнику, щоб платити за тепло у півтори рази дорожче

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради (Донецька обл.) за переговорною процедурою 18 жовтня уклав договір з ТОВ «Славенерго» на постачання теплової енергії в амбулаторію на вул. Карла Маркса, 4 (смт. Черкаське) протягом жовтня-грудня на суму 266 тис. грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кількома днями раніше, 12 жовтня, КЗ «ЦПМСД» уклав із ТОВ «Славенерго» аналогічний договір на 204 тис грн на опалення будівлі лікарської амбулаторії, розташованої в смт. Билбасівка (вул. Затишна, б.6-А).

Згідно з договорами, опалення здійснюватиметься з використанням дров твердих порід до кінця 2017 року.

З урахуванням договорів на опалення тих самих амбулаторій з січня по квітень, укладених у лютому, річне опалення двох приміщень обійдеться Центру загалом у 889 тис. грн.

Для порівняння, торік опалювальні послуги для цих же приміщень фірмою «Славенерго» обійшлись Центру у 548 тис. грн, тобто, на третину дешевше.

З додатків до цьогорічного договору відомо, що КЗ «ЦПМСД» закуповуватиме енергію за тарифом 97,92 грн за 1 кв м опалювальної площі для амбулаторії в смт. Черкаське при загальній площі приміщення 1093 кв м.

Для амбулаторії в смт. Билбасівка розрахунок вартості опалення на 1 кв м складає 124,08 грн при площі – 660 кв м.

В обох випадках вартість одного куба дров за розрахунком складає 750 грн.

У Слов’янській райраді повідомили, що тариф на теплову енергію розрахований постачальником та затверджений директором ТОВ «Славенерго» на підставі розрахунків, доданих до договору (див. скрін нижче).

У січні 2017 року те саме «ЦПМСД» укладало з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» договір щодо централізованого постачання тепла в амбулаторію у с. Мирне протягом року. Вартість договору склала 38 тис. грн за постачання 18,38 Гкал енергії.

Станом на січень 2017 року і досі тариф для опалення бюджетних установ від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» складає 1263 грн за Гкал.

Підхід «Донецьктеплокомуненерго» щодо встановлення вартості послуг з теплопостачання є більш зрозумілим від розрахунків ТОВ «Славенерго». Комунальники опалюють за офіційним тарифом та затвердженими нормами витрат енергії на централізоване опалення.

У додатках до договору з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» було опубліковано розрахунок із застосуванням норм кількості необхідної кількості Гкал на кв м по місяцям року.

За орієнтовними підрахунками, «Славенерго» отримує за теплопостачання у 3-4 рази більше від комунальних опалювальників.

Теплопостачальник Вартість опалення в розрахунку на 1 кв м, грн Вартість опалення у розрахунку на 1 Гкал, грн ТОВ «Славенерго» 97,72/124,08 2116,58/3821,24 ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 28,16 1263,56

Довідково:

За даними ДАЕЕ на 25 вересня 2017 року, середньозважений тариф на теплову енергію для подальшого встановлення органами місцевого самоврядування становить по Донецькій області 1201,71 грн за Гкал. Тариф на опалення з використанням альтернативних джерел енергії має становити не більше 1138 грн.

За Законом, суб’єкт господарювання для встановлення тарифу на теплову енергію подає органу місцевого самоврядування заяву із зазначенням розміру тарифу, разрахованого відповідно до норми про 90% вартості від тарифу для централізованого опалення. Дізнатися, який саме орган місцевого самоврядування (районна ради чи обласна, функції якої перейшли до ОДА) затвердив цей тариф чи був він взагалі затверджений, не вдалось. Контактна особа КЗ «ЦПМСД» Слов’янської районної ради Аліна Юрченко не надала конкретну відповідь на це питання.

Зауважимо, уже два роки поспіль Центр проводить закупівлі теплоенергії за переговорною процедурою, посилаючись на відсутність конкуренції на ринку. Замовник зазначає, що теплові мережі в приміщеннях амбулаторії технічно приєднані до твердопаливних котлів, які належать ТОВ «Славенерго», тому лише ця фірма може здійснювати їх обслуговування.

Вперше КЗ «ЦПМСД» замовило послуги з теплопостачання ТОВ «Славенерго» за переговорною процедурою у січні 2016 року. Тоді замовник пояснював, що до нього звернулось «Славенерго» з проханням передати частину приміщення для встановлення твердопаливних котлів, нібито для переходу на альтернативні джерела та скорочення витрат. Протягом січня 2016 року заявку на оренду цього приміщення подало лише «Славенерго», тому з ним і уклали договір оренди майна.

При цьому, договір на опалення зі «Славенерго» уклали ще в жовтні 2015 року, і під час проведення першої переговорної процедури фірма вже опалювала амбулаторії в смт. Черкаське та Билбасівка.

Слов’янське ТОВ «Славенерго» заснували у лютому 2015 року Дмитро Марченко, Володимир Малюгін та Ігор Торгін. Сьогодні керівником фірми є Марина Борисенко, яка замінила на посаді Миколу Псурцева – нинішнього директора КП «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» Волноваської районної ради.

Підприємство обліковується як платник податку у розмірі 5% від доходу (3 група єдиного податку). З моменту заснування взяло участь в п’яти бюджетних закупівлях. Усі – по «переговорці» з КЗ «ЦПМСД».

Володимир Малюгін раніше був директором нині ліквідованого КП «Регіональне управління капітального будівництва» Слов’янської міськради. Останнім директором підприємства був Сергій Копійко, який перебуваючи під слідством за отримання хабара встигає проводити технічний нагляд за роботами.

Дмитро Марченко є керівником ТОВ «Управління капітального будівництва Слов’янського району». Це підприємство є генеральною будівельною організацією Андріївської сільської ради, нещодавно йому передали функції замовника по об’єктах сільської ради.

Додамо, ТОВ «Славенерго» виступало відповідачем у господарській справі за позовом ДП «Краснолиманське лісове господарство». За матеріалами справи, «Славенерго» безпідставно порушило умови договору на постачання продукції лісового господарства та не сплатили за поставлену продукцію 274 тисячі гривень.

КЗ «ЦПМСД» Слов’янської райради було створене на початку 2012 року. Від початку його функціонування і досі керівником закладу є Тетяна Холостова.

Богдан Красовський, «Наші гроші. Мережа»

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