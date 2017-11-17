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Експертиза НАБУ знову показала, що скріплення Дубневичів не відповідають вимогам «Укрзалізниці»

17 листопадаа 2017

Кріплення КПП-5 виробництва корпорації «КРТ» на випробуваннях показали гірші показники від вимог «Укрзалізниці», яка щороку закуповує ці деталі на сотні мільйонів гривень саме у дилерів компанії нардепів  Богдана і Ярослава Дубневичів (БПП). Про це свідчить протокол лабораторних випробувань, копія якого є у розпорядженні «Наших грошей».

Лише п’ять екземплярів рейкових скріплень з 32 зразків відповідали основному параметру, що характеризує якість – притискному зусиллю до шпали. Залізниця вимагає, аби це зусилля становило не менше 25 кН. Однак йому відповідало лише п’ять скріплень, решта показали на 5-35% гірші результати.

Випробування проведені у випробувальному центрі «НВЦ «Надійність» на замовлення НАБУ, яке веде кримінальне провадження щодо закупівлі скріплень «Укрзалізницею».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» до цього року завжди вставила у тендерній документацію вимогу щодо притискнго зусилля 25 кН. Хоча у внутрішній технічній документації залізниця понизила вимоги на 10 відсотків ще у 2012 році. Це відбулось після того, як у 2011 році виявилось, що 40% деталей від «КРТ» деформувались під час використання.

У серпні 2017 року залізниця вперше провела закупівлю у дилерів «КРТ» скріплень з вимогою до зусилля 20 кН (на суму 21,25 млн грн.)  Після публічного розголосу на наступні торги «Укрзалізниця» повернула вимогу щодо 25 кН. Однак при цьому залізниця відхилила дешевші на 20% пропозиції фірми «Механіка» на користь ТОВ «ВМ трейдинг» з продукцією «КРТ».

20 листопада в АМКУ відбудеться розгляд скарг «Механіки» на рішення тендерного комітету філії «Центр забезпечення виробництва».

Це випробування вже друге, яке проводило НАБУ в рамках кримінального провадження. Раніше було проведено одночасне випробування продукції «Механіки» і «КРТ». Воно показало, що скріплення від «КРТ» знову ж таки мають менше від 25 кН притискне зусилля, а в їх конкурентів навпаки – вище (докладніше у статті «Коефіцієнт Дубневичів»).

16 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів.

«Підозрюються громадяни Дубневичі, [член правління «Укрзалізниці» Сергій] Михальчук,[екс-голова «Укрзалізниці» Михайло] Костюк і інша весела гоп-компанія», – повідомив Омелян.

Брати Дубневичі є одними з найбагатших народних депутатів. Цього року Богдан задекларував 414 млн грн. готівки, Ярослав – 314 млн грн.

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