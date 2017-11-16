Затриманий на хабарництві голова Сумського госпсуду не задекларував BMW X5

16 листопадаа 2017
Очільник Господарського суду Сумської області Олександр Коваленко не задекларував BMW X5 2016 року випуску. Про це «Нашим грошам» стало відомо з судового засідання 8 листопада у Солом’янському районному суді Києва.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала Коваленка за підозрою в вимаганні хабаря.
На засіданні по обранню запобіжного заходу затриманому прокурори повідомили, що на початку жовтня цього року Коваленко ввіз BMW X5 через Сумську митницю. При цьому він не вніс зміни до своєї декларації протягом 10 днів, як того вимагає закон. Вартість такої автівки на ринку складає від $40 до 60 тис. Очільник госпсуду ввіз авто за фактурною вартістю $18,5 тис, вказавши на пошкодження, а ще $7 тис. заплатив за розмитення. У САП зазначили, що в BMW X5 із пошкоджень була лише розбита фара.
скрин_bmw
Судячи з декларацій судді Коваленка за 2013-2016 роки, про автопарк він дбає і постійно його оновлює.
У 2013 році очільник госпсуду за 272 тис грн купив Hyundai Santa Fe того ж року випуску. У 2015 році Hyundai зник з декларації, натомість таке ж авто за 64 тис грн купила дружина Коваленка Людмила. У грудні 2016 пані Коваленко продає Santa Fe за 823 тис грн – утричі дорожче, ніж автівка родиною Коваленків купувалася.
А в лютому 2017 суддя Коваленко купив Mersedes-benz ML 350 2011 р.в. у судді Вищого адмінсуду Едуарда Шведа за 725 тис грн. Однак Швед, коли декларував такий же автомобіль, вказав уполовину меншу вартість – 350 тис грн.
У жовтні 2017-го Ford Escape 2014 р.в. зареєстрував на себе 18-річний пасинок судді Коваленка Палладій Чистовський. Такий вживаний Ford Escape продають за $15 тис. Чистовський називає себе актором та моделлю, у серпні 2017 зареєструвався в Cумах фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності «оптова торгівля фруктами й овочами».
|Рік
|Купівля/продаж
|Марка авто
|Ціна/
тис.
грн
|У кого/кому
|Дохід родини судді/рік
|2017
|жовтень
|пасинок купив
|Ford escape 1596 2014 року
|прибл.
|
———
|липень
|суддя продав
|
Mersedes-benz ML 350 2011 року
|747,7
|харків’янину Владиславу Каленецькому
|лютий
|суддя купив
|725
|у судді Вищого адмінсуду Едуарда Шведа. Швед, коли декларував такий же автомобіль, вказав його вартість 350 тис грн.
|2016
|грудень
|дружина продала
|Hyundai santa fe 2199 2013 року
|828,9
|мелітопольському ТОВ «Цітіус С». Фірма фігурує у кримінальному провадженні щодо ухиляння від сплати податків на 1,4 млн грн.
|
2,75 млн грн
|листопад
|суддя продав
|Mazda 6 2,5
2488
2015 року
|760
|луганчанці Марії Титаренко
|2015
|листопад
|дружина купила
|Hyundai santa fe 2013 року
|63,5
|
|
1,95 млн грн
|жовтень
|суддя
купив
|Mazda 6
2015 року
|825
|2014
|суддя
|Hyundai santa fe 2199 2013 року (у власності)
|член сім’ї
|Mazda 6
2488 2014 року
(власність, оренда, інше)
|
798,11 тис грн
|2013
|суддя
купив
|Hyundai santa fe 2199 2013 року
|272,2
|
1,54 млн грн
|член сім’ї
|BMW 740
2010 року
(власність, оренда, інше)
Довідково:
Серед 23 голів судів Сумської області Коваленко – єдиний офіційний мільйонер, відзначають сумські журналісти.
Tеги | Декларації, Корупція, НАБУ, Суди
Спаринг-партнери «Укрзалізниці»
16 листопадаа 2017
«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана
13 листопадаа 2017