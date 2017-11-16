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Затриманий на хабарництві голова Сумського госпсуду не задекларував BMW X5

16 листопадаа 2017

Очільник Господарського суду Сумської області Олександр Коваленко не задекларував BMW X5 2016 року випуску. Про це «Нашим грошам» стало відомо з судового засідання 8 листопада у Солом’янському районному суді Києва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала Коваленка за підозрою в вимаганні хабаря.

На засіданні по обранню запобіжного заходу затриманому прокурори повідомили, що на початку жовтня цього року Коваленко ввіз BMW X5 через Сумську митницю. При цьому він не вніс зміни до своєї декларації протягом 10 днів, як того вимагає закон. Вартість такої автівки на ринку складає від $40 до 60 тис. Очільник госпсуду ввіз авто за фактурною вартістю $18,5 тис, вказавши на пошкодження, а ще $7 тис. заплатив за розмитення. У САП зазначили, що в BMW X5 із пошкоджень була лише розбита фара.

скрин_bmw

Судячи з декларацій судді Коваленка за 2013-2016 роки, про автопарк він дбає і постійно його оновлює.

У 2013 році очільник госпсуду за 272 тис грн купив Hyundai Santa Fe того ж року випуску. У 2015 році Hyundai зник з декларації, натомість таке ж авто за 64 тис грн купила дружина Коваленка Людмила. У грудні 2016 пані Коваленко продає Santa Fe за 823 тис грн – утричі дорожче, ніж автівка родиною Коваленків купувалася.

А в лютому 2017 суддя Коваленко купив Mersedes-benz ML 350 2011 р.в. у судді Вищого адмінсуду Едуарда Шведа за 725 тис грн. Однак Швед, коли декларував такий же автомобіль, вказав уполовину меншу вартість –  350 тис грн.

У жовтні 2017-го Ford Escape 2014 р.в. зареєстрував на себе 18-річний пасинок судді Коваленка Палладій Чистовський. Такий вживаний Ford Escape продають за $15 тис. Чистовський називає себе актором та моделлю, у серпні 2017 зареєструвався в Cумах фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності «оптова торгівля фруктами й овочами».

Рік Купівля/продаж    Марка авто Ціна/

тис.

грн

 У кого/кому Дохід родини судді/рік
2017
жовтень пасинок купив Ford escape 1596 2014 року прибл.

400

  

———
липень суддя продав  

Mersedes-benz ML 350 2011 року

 747,7 харків’янину Владиславу Каленецькому
лютий

 

 суддя купив 725 у судді Вищого адмінсуду Едуарда Шведа. Швед, коли декларував такий же автомобіль, вказав його вартість 350 тис грн.
2016
грудень дружина продала Hyundai santa fe 2199 2013 року 828,9 мелітопольському ТОВ «Цітіус С». Фірма фігурує у кримінальному провадженні щодо ухиляння від сплати податків на 1,4 млн грн.  

 

 

 

 

2,75 млн грн
листопад суддя продав Mazda 6 2,5

2488

2015 року

 760 луганчанці Марії Титаренко
2015
листопад дружина купила Hyundai santa fe 2013 року 63,5  

 

  

 

1,95 млн грн
жовтень суддя

купив

 Mazda 6

2015 року

 825
2014
суддя Hyundai santa fe 2199 2013 року (у власності)
член сім’ї Mazda 6

2488 2014 року

(власність, оренда, інше)

  

798,11 тис грн
2013
суддя

купив

 

 Hyundai santa fe 2199 2013 року

 

 272,2  

 

 

1,54 млн грн
член сім’ї BMW 740

2010 року

(власність, оренда, інше)

Довідково:

  • під час затримання суддя мав при собі готівкою 47 тис грн і $1300, це – майже третина його річної зарплатні;
  • 1,14 млн грн судді у 2015 році подарувала матір Ольга Коваленко;
  • двоюрідний брат судді Михайло Северин працює прокурором прокуратури Сумської області;
  • дружина судді Коваленка Людмила працює на ТОВ «Шосткинський елеватор», за 2016 рік заробила 1,15 тис грн. Два останніх роки жінка декларує по 0,5 млн грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю. Дружина судді зареєстрована як ФОП з 2010 року з основним видом діяльності «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах». Також співволодіє ТОВ «Аграрна індустрія та хімічні технології». Ця фірма орендує ділянку 0,024 в Сумах на вул. Кондратьєва під розміщення зупинки громадського транспорту «Аеропорт». Майно ТОВ арештоване з червня 2017 виконавчою службою. Співвласником фірми разом з Людмилою Коваленко є Євген Лишенко – інспектор прикордонної служби 2 категорії-начальник 2 сектору протитанкових комплексів в/ч 9953 ДПСУ. Під час реєстрації ФОП та фірми Людмила Коваленко вказала своєю адресою відомчий гуртожиток ВАТ «Сумбуд»;
  • найзаможніша у суддівській родині теща Віра Яхниця. Жінка має 44-метрову квартиру в Сумах на вул. Герасима Кондратьєва, куплену у червні 2015. Ще одна 43-метрова квартира суддівської тещі в Сумах на вул. Новомістенській набута по договору дарування 2007 року. Трохи більше 8 га землі в різних селах Сумщини Віра Яхниця успадкувала 2015. А 2012 стала власницею 284-метрового будинку і ділянки під ним по вул. Івана Багряного в Сумах. Саме в цьому будинку і живе родина очільника господарського суду Сумської області. Ділянку під домом теща судді купила у тоді ще 75-річної Валентини Майковської – пенсіонерки, яка давала покататися секретарці судового засідання Сумського окружного адмінсуду Яні Сусіденко Audi Q7 2007 року випуску.
  • також Віра Яхниця є співзасновницею споживчого кооперативу «Житловий будинок» у Сумах. Серед її партнерів – син Ігор Яхниця, а ще Юрій Острась –  тесть помічниці судді третьої судової палати Харківського апеляційного господарського суду Володимира Пушая Наталії Острась, Віра Спірідонова – матір судді Госпсуду Сумської області Надії Спиридонової та вже згадуваний нами Євген Лишенко.

Серед 23 голів судів Сумської області Коваленко – єдиний офіційний мільйонер, відзначають сумські журналісти.

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