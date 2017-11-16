НОВИНИ

16.11.2017

Президентський «куратор» НАЗК сховав свій шикарний маєток на Подолі за схемою довгобуда

У зоні відчуження за 194 мільйони збудують шість сховищ радіоактивних відходів між траншеями «Буряківки»

ДУСя за рахунок зарплат «Мистецького арсеналу» дала президентській «Синьогорі» 1,5 мільйона на електрику

Микитась за 60 тисяч купив фірму, яка придбала в центрі Києва 3 тисячі «квадратів» нерухомості

У Полтаві пійманий на поборах поліцейський відбувся штрафом, пообіцявши здати свого шефа

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Рідна фірма невістки «регіонал-порошенківця» взяла 7 мільйонів на ремонт доріг у Дружківці

Ахметов виграв у естонців 682 мільйони залізниці на рейки за торішньої ціною

Затриманий на хабарництві голова Сумського госпсуду не задекларував BMW X5

Півтора мільйони «Укрзалізниці» розіграли запорожці, яким виробник видав дилерські листи під одним номером

15.11.2017

Нардепи, їх родичі і помічники заробляють на «зелених» тарифах, вдвічі вищих від європейських

У суді студенти розповіли як отримували землю, яку потім дарували дружині екс-голови Хмельницької ОДА

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

У зоні відчуження за 194 мільйони збудують шість сховищ радіоактивних відходів між траншеями «Буряківки»

16 листопадаа 2017

Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ») 13 листопада за результатами тендеру замовило корпорації «Укртрансбуд» реконструкцію «під ключ» пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка» (Київська обл). за 194,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року виконають проектних робіт на 4,46 млн грн., експертизу за 135 тис грн., будівельних робіт на 188,70 млн грн. та авторський нагляд за 129 тис грн.

Будівництво включає три пускових комплекси:

  • І – між існуючими сховищами №19-20 за 40,59 млн грн.
  • II – між існуючими сховищами №17-18, №15-16, №13-14 за 88,87 млн грн.
  • III – між існуючими сховищами №11-12, №21-22 за 59,25 млн грн.

Створять нижній гідроізоляційний екран, захисний шар ґрунту, пандус для заїзду спецавтотранспорту, вирівнювальний шар ґрунту, верхній гідроізоляційний екран і рельєф ухилів захисного екрану, спільного для існуючих траншей і міжтраншейного сховища, для поверхневого стоку зливових вод. Гарантійний строк якості робіт становить рік, загальний строк експлуатації об’єкта – 30 років.

Проект лише замовляють, тож підсумкова відомість ресурсів і кошториси не опубліковані.

На заробітну плату піде 4,39 млн грн., тобто трохи більше двох відсотків від вартості будівельних робіт. На прибуток відведено ще два відсотки – 3,81 млн грн.

Ціна угоди на 0,6% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 195,34 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг». Натомість ТОВ «Діоро» не допустили до аукціону за відсутність аналогічного договору на проектування.

Головою правління корпорації «Укртрансбуд» є Сергій Романенко. Із жовтня 2010 року вона отримала підрядів на 655,54 млн грн., з яких 317,04 млн грн. – в «УКБЗВ», ще 139,68 млн грн. – у ДСП «Чорнобильська АЕС», а решта – в інших замовників. Нинішній підряд є найбільшим з отриманих нею.

Довідково:

ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 року. Він складається із 30 приповерхневих сховищ (траншей), де розміщено близько 687 тис куб. м радіоактивних відходів чорнобильського походження. Його реконструюють у зв’язку з вичерпанням проектного ресурсу. Державний інвестпроект відводить на це 200,61 млн грн. За даними ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», передбачено створення шести додаткових траншей місткістю 120 тис куб. м поміж існуючих.

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