У зоні відчуження за 194 мільйони збудують шість сховищ радіоактивних відходів між траншеями «Буряківки»

Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ») 13 листопада за результатами тендеру замовило корпорації «Укртрансбуд» реконструкцію «під ключ» пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка» (Київська обл). за 194,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року виконають проектних робіт на 4,46 млн грн., експертизу за 135 тис грн., будівельних робіт на 188,70 млн грн. та авторський нагляд за 129 тис грн.

Будівництво включає три пускових комплекси:

І – між існуючими сховищами №19-20 за 40,59 млн грн.

II – між існуючими сховищами №17-18, №15-16, №13-14 за 88,87 млн грн.

III – між існуючими сховищами №11-12, №21-22 за 59,25 млн грн.

Створять нижній гідроізоляційний екран, захисний шар ґрунту, пандус для заїзду спецавтотранспорту, вирівнювальний шар ґрунту, верхній гідроізоляційний екран і рельєф ухилів захисного екрану, спільного для існуючих траншей і міжтраншейного сховища, для поверхневого стоку зливових вод. Гарантійний строк якості робіт становить рік, загальний строк експлуатації об’єкта – 30 років.

Проект лише замовляють, тож підсумкова відомість ресурсів і кошториси не опубліковані.

На заробітну плату піде 4,39 млн грн., тобто трохи більше двох відсотків від вартості будівельних робіт. На прибуток відведено ще два відсотки – 3,81 млн грн.

Ціна угоди на 0,6% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 195,34 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг». Натомість ТОВ «Діоро» не допустили до аукціону за відсутність аналогічного договору на проектування.

Головою правління корпорації «Укртрансбуд» є Сергій Романенко. Із жовтня 2010 року вона отримала підрядів на 655,54 млн грн., з яких 317,04 млн грн. – в «УКБЗВ», ще 139,68 млн грн. – у ДСП «Чорнобильська АЕС», а решта – в інших замовників. Нинішній підряд є найбільшим з отриманих нею.

Довідково:

ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 року. Він складається із 30 приповерхневих сховищ (траншей), де розміщено близько 687 тис куб. м радіоактивних відходів чорнобильського походження. Його реконструюють у зв’язку з вичерпанням проектного ресурсу. Державний інвестпроект відводить на це 200,61 млн грн. За даними ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», передбачено створення шести додаткових траншей місткістю 120 тис куб. м поміж існуючих.

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