Сумський спрут

Від найбільшого забудовника Сум хотіли $2 млн за право збудувати мікрорайон. Голова обласного госпсуду попався лише на маленькому епізоді цієї історії.

Життя судді Олександра Коваленка різко змінилося 1 листопада. Цього дня його затримали співробітники САП, НАБУ і СБУ за підозрою у проханні хабара, а саме – квартири у забудовника за нескасування рішення міськради по оренді.

Слідство підкреслює: епізод з вимаганням квартири є лише частиною злочинної діяльності, до якої причетний суддя.

Детальніше про ширшу картину трохи нижче. Суть же підозри, по якій суддя був затриманий зводиться до того, що, за даними слідства, Коваленко через посередника вимагав від забудовника за винесення «правильного» судового рішення оформити на довірену йому особу 2-кімнатну квартиру у Сумах, однак потім змінив свої вимоги на грошовий еквівалент – $26,6 тис.

Суддя, у свою чергу, запевняє, що просто купував квартиру для своєї родички і став жертвою недобросовісного посередника. При цьому Коваленко показово усунувся з посади голови суду, самовідвівся від слухання однієї зі справ, де фігурує згаданий забудовник, і сам же попросив Вищу раду правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонити його від виконання обов’язків судді.

Водночас він відмовляється надати слідству зразки свого голосу, намагаючись з’ясувати, де буде проводитися експертиза плівок.

8 листопада йому обрали запобіжний захід – 5 млн грн застави. А ВРП надала дозвіл на його арешт.

Судові позови як спосіб тиску, або 95 вигідних квадратних метрів

Дана історія крутиться довкола шматка землі у Сумах і зводиться до можливості без перепон звести на ній житловий комплекс. 15,5 га по проспекту Лушпи забудовує ПАТ «Сумбуд». Посеред цього масиву є маленька ділянка на 95 кв м, яку орендує ТОВ «Сенс». Саме цією ділянкою, як встановило слідство, представники фірми почали фактично шантажувати забудовника.

Відповідно до отриманих у ході слідства аудіозаписів, Коваленко разом із посередником – юристом і арбітражним керуючим Олександром Мальованим і співзасновником ТОВ «Сенс» Сергієм Турченком обговорювали, яким чином змусити представників «Сумбуду» викупити корпоративні права ТОВ «Сенс» разом із правом користування вказаними 95 кв м. При цьому спочатку йшлося про продаж ТОВки за $2 млн, потім – за $800 тис. Зауважимо, що слідство вважає Турченка підконтрольною судді Коваленку особою, через яку він фактично володіє часткою у «Сенсі».

Коваленко, як вказує слідство, мав сприяти цьому плану, виходячи зі свого службового становища. Так, у госпсуд Сумської області було подано кілька позовів від імені ТОВ «Сенс» про оскарження договорів оренди і про усунення перешкод у користуванні ділянкою. Задоволення будь-якого із них створює загрозу для здійснення безперешкодної забудови вказаних 15,5 га.

Епізод з квартирою

Спершу коротко змалюємо ситуацією з 15,5 гектарами, на яких «Сумбуд» будує житловий комплекс. Право оренди цих 15,5 га на 10 років у 2005 році отримало ТОВ «Сервіс-Маркет», яке підконтрольне «Сумбуду». У 2015 році міськрада продовжила оренду ще на 5 років.

За даними слідства, прохання неправомірної вигоди у вигляді 2-кімнатної квартири від Коваленка через Мальованого представникам «Сумбуду» висловлювали неодноразово. Вперше – у квітні 2016-го. А 16 травня того ж року, після отриманої згоди від забудовника, госпсуд Сумської області виніс рішення, яким відмовив «Сенсу» у задоволенні позову про розірвання договору оренди ділянки розміром 15,5 га.

Однак, 31 травня госпсуд ухвалює нове рішення, яким скасовує рішення міськради 2005 року про виділення 15,5 га «Сервіс-Маркету» під будівництво і відповідно -перший договір оренди. Метою цього рішення, очевидно, було показати, що у будь-який момент будівництво може бути заблоковане, вважає слідство. У подальшому це рішення було скасоване судами вищих інстанцій.

Принагідно. Перше рішення 16 травня (позитивне для забудовника) ухвалювала колегія, до складу якої входив Коваленко, а головував суддя Павло Левченко. У слідства є записи, на яких Коваленко говорить про те, що він вплинув на Левченка. Друге рішення (негативне для забудовника) приймала колегія під головуванням вже самого Коваленка.

Одна експертиза – два різні рішення

Відмовляючись розірвати договір оренди ділянки «Сервіс-Маркету», госпсуд 16 травня 2016 року керувався судовою земельно-технічною експертизою, яка спростувала накладення 95 кв м фірми «Сенс» на 15,5 га «Сервіс-Маркету».

У свою чергу колегія під головуванням Коваленка 31 травня керувалася цією ж експертизою. При цьому, визнаючи недійсним рішення міськради про виділення землі «Сервіс-Маркету», суд виходив із того, що експертизою підтверджено накладення ділянок.

Яким же чином одна експертиза дала можливість для такого різноманіття розібрався апеляційний суд, постанову якого залишив без змін Вищий госпсуд. Відзначимо, що суди вищих інстанцій жодних підстав для розірвання договору оренди міськради із «Сервіс-Маркетом» не побачили.

Отже, перед експертом було поставлено питання: чи має місце накладення меж ділянки, яку орендує ТОВ «Сервіс-Маркет», та ділянки, яку орендує ТОВ «Сенс»?

У відповіді експерт вказав – і так, і ні: 1) станом на дату держреєстрації було накладення; 2) станом на дату складання висновку накладення меж ділянок відсутнє.

Із цією двозначністю детально розібрався апеляційний суд, який вказав, що, по-перше, експерта ніхто не питав про накладення станом на дату держреєстрації ділянок.

По-друге, для досліджень накладення ділянок станом на 2005 рік використовувався додаток до договору оренди у вигляді паперової копії, а для дослідження перетину на дату експертизи – цифровий обмінний файл з просторовими координатами. При цьому орендована ділянка фірмою «Сенс» пройшла держреєстрацію у 2006 році, а фірмою «Сервіс-Маркет» – у 2005-му. Земельним ділянкам присвоєні різні кадастрові номери. Відтак, апеляційний суд вказує, що дана невідповідність є помилкою землевпорядної організації щодо невнесення виправлень до паперового плану.

Крім того, апеляційний суд встановив, що ще у 2005 році ТОВ «Сенс» погодило межі земельної ділянки із «Сервіс-Маркетом» і погодилось з тим, що претензій щодо меж ділянки не має. Це підтверджується відповідним актом, де є підпис директора ТОВ «Сенс» Ю. Титаренка і печатка фірми.

Відтак, усі ці позови до «Сервіс-Маркету» є, швидше, свідченням тиску, а не захисту своїх прав.

І ще один нюанс – стосовно того, хто проводив експертизу. За клопотанням ТОВ «Сенс» її проводило Сумське відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса. Очолює цю установу Ірина Савченко. Її дочка – Марина Казмін – є секретарем судових засідань Сумського райсуду, який очолює друг Коваленка Ігор Дашутін. Саме на автомобілі Сумського райсуду Коваленко приїхав 1 листопада на зустріч для отримання $26,6 тис, у ході якої він був затриманий.

Цікаво, що у Сумському райсуді, пояснюючи, яким чином автомобіль потрапив до Коваленка, заявили, що «1 листопада голова Сумського районного суду надав вказаний автомобіль голові Госпсуду Сумської області для вирішення службових питань на декілька годин».

«Трехкомнатную сейчас бы торчали!»

Коваленко наполягає, що його родичка, яка перебуває на заробітках в Італії, попросила його посприяти їй у купівлі квартири у новобудові. Суддя звернувся за допомогою до юриста Олександра Мальованого, оскільки «знав, що той фактично спілкується з забудовниками в м. Суми і їх не так багато (2-3 серйозних забудовники, у яких можна купити квартиру)».

За версією Коваленка, родичка надала йому $18 тис для купівлі квартири, а ще $9 тис – він доклав своїх. «У зв’язку з тим, що квартира коштує значно більше, я попросив Мальованого цю квартиру зареєструвати на себе. Фактично, оскільки будинок не був зданий в експлуатацію, то це було право на цю квартиру, для того, щоб я міг впливати на С. (родичка – ред.), забрати свої кошти, які я додав до вартості», – розповідав Коваленко 7 листопада на засідання ВРП.

Далі суддя розповів, що родичка «протягом тривалого часу не могла фактично віддати йому борг», тому дозволила судді «зробити, що хочеш з цією квартирою, вплоть до того, щоб її якимось чином реалізувати, забрати свої кошти». Після цього Коваленко стверджує, що «дав Мальованому можливість реалізувати цю квартиру і повернути мені кошти».

У версії судді винним є саме Мальований, який «вирішив скористатися грошима і якимось чином на цій справі підняти свій матеріальний стан». При цьому Коваленко ніяк не пояснив поспіх із поверненням коштів від родички і свою недовіру до неї, адже він, за його ж словами, попросив абсолютно чужу людину зареєструвати на себе майнові права на квартиру, щоб мати можливість впливати на родичку.

Сам Мальований дав покази слідству, у яких підтвердив, що Коваленко через нього просив у забудовника спочатку квартиру, а потім гроші.

Крім того, у слідства є записи розмов, де суддя обговорює із Мальованим ситуацію щодо позовів фірми «Сенс» і квартири. Зокрема, в одній із розмов Коваленко вказує, що якби він виніс рішення на користь «Сервіс-Маркету» 31 травня, то йому були б винні не 2-х, а 3-кімнатну квартиру. «…Ну так, извините, вы могли б трехкомнатную сейчас бы так. Трехкомнатную сейчас бы торчали!».

Крім того, у слідства є запис розмови, у якій Коваленко говорить про те, що він домовився про винесення рішення в інтересах забудовника колегією госпсуду, де головуючим був суддя Павло Левченко:

«Саня (Олександр Мальований – ред.), я ж не обещал ничего вам закрыть. Тогда стоял вопрос, было два дела по договору оренды. Я сказал: вот эту вот я не хочу делать, лезть туда, там где у меня лично было. Говорю, там, где у Левченка». «Так подожди, а что я должен был решать. Подожди, у нас разговор был на тот момент за принятие тогда двух решений – мы с тобой разговаривали. Поскольку я уперся по одному решению, мы договорились, что одно решение мы принимаем, оставляем только тот договор..», – сказав Коваленко, цитати якого у відкритому засіданні наводили прокурори САП.

Адвокати Коваленка у судовому засіданні наполягали, що потрібно досліджувати дані цитати у контексті всієї розмови. І почали наводити «контрфрази», які, однак, незрозуміло, що доводять:

«Мальований: Я с квартирой прихожу и говорю: Борисович (представник забудовника – ред.), де договор, де документи? Коваленко: А он? Мальований: Он: «Оформляется». Він мені задает вопрос: «Я не понимаю, за шо берете. Потому шо він нічого не рішив».

Наводячи цей діалог, адвокат переконував, що, «якщо мається на увазі Коваленко, то підтверджується, що він нічого не вирішив». «Що ви берете тоді? Не Коваленко бере, а ви за що берете, самі?», – трактує слова забудовника захисник судді.

Зауважимо, що Коваленко просив Мальованого перевести гроші від представника «Сумбуду» в іншу валюту ніж та, в якій їх нададуть. Слідство впевнене, що це спосіб перестраховки. Особливо на фоні того, що Коваленко з якихось джерел у правоохоронних органах дізнався, що у САП є провадження стосовно нього. По якій саме справі він не знав, а от про проведення слідчих дій щодо нього йому було відомо з серпня цього року.

Як один із аргументів захисту на користь судді його адвокати використовують те, що судові рішення стосовно договорів оренди були прийняті ще у 2016 році. Однак, варто відзначити, що окрім вказаних двох спорів, розгляд в судах яких закінчився наприкінці 2016 року, а по одній взагалі лише у травні цього року, є й інші позови «Сенсу» до «Сервіс-Маркету», які досі не розглянуті.

Детальніше про те, як Коваленко реєструє майно на родичів чи довірених осіб, читайте тут.

Дане кримінальне провадження лише на крихту привідкрило для громадськості широкі кола хитросплетінь, якими живуть у підприємці, правоохоронці і судді у Сумах.

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

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