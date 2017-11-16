Рідна фірма невістки «регіонал-порошенківця» взяла 7 мільйонів на ремонт доріг у Дружківці

16 листопадаа 2017
КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради (Донецька обл.) за результатами тендерів 14 листопада уклало угоди з ПП «Агропромбуд» щодо капітального ремонту двох доріг у Дружківці загальною вартістю 6,7 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Автодорогу по вул. Педагогічна (від фарфорового заводу до вул. Південна) відремонтують за 4,58 млн грн, а дорогу цвинтарю мікрорайону Донський – за 2,12 млн грн.
Роботи по об’єктах мають бути виконані до 25 грудня 2017 року.
За підряди конкурували покровське ПП «Агропромбуд» та волноваське ТОВ «Будресурс», жодне з яких не змінювало своїх первинних цінових пропозицій. Початкові заявки переможця торгів, «Агропромбуду», були дешевшими на менш ніж 0,5%.
Сьогодні «Агропромбуд» зареєстроване на мешканця Покровська Юрія Сервачака, а до березня 2016 року власниками ПП «Агропромбуд» були Тетяна Соловйова та її брат Михайло Шапарєв.
Тетяна Соловйова є дружиною колишнього начальника Донецького облавтодору Євгена Соловйова, сина Миколи Соловйова, який працює головним інженером філії «Автодор №7» «Донецького облавтодору».
У минулому скликанні Покровської райради (на той час – Красноармійської) Микола Соловйов був депутатом від «Партії регіонів», на місцевих виборах 2015 у тій же раді обирався від «БПП». Молодший брат Євгена Соловйова Олександр є головою партії «Розумна сила». З 1996 по 2015 рік він працював у правоохоронних органах, остання з займаних посад – начальника відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
З моменту зміни власника весною 2016 року, «Агропромбуд» почав в рази частіше отримувати державні замовлення. Ще у 2015 році підприємство отримало держпідрядів на 2,88 млн грн, а за підсумком 2016 – уже на понад 16 млн грн. З початку цього року «Агропромбуд» підписав з бюджетниками договорів на загальну суму 36 млн грн.
Tеги | Дороги
Спаринг-партнери «Укрзалізниці»
16 листопадаа 2017
«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана
13 листопадаа 2017