Президентський «куратор» НАЗК сховав свій шикарний маєток на Подолі за схемою довгобуда

Перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента України Олексій Горащенков, якого називають «куратором» Національного агентства з запобігання корупції, вніс до декларації недостовірну інформацію. Він вказав як недобудову будинок, в якому давно проживає з родиною і за який навіть має борг з комунальних послуг.

Про це йдеться в розслідуванні Валерії Єгошиної для програми «Схеми»

У своїй декларації за 2016 рік чиновник вказує, що члени його родини мають у спільній власності квартиру. Це квартира в центрі міста, в якій всі члени родини й зареєстровані, включно із самим Олексієм Горащенковим. Свою частку він продав.

Також у його декларації зазначений «Об’єкт незавершеного будівництва» на 591 кв м.

І саме в ньому, як показало розслідування мешкає чиновник з родиною.

Будинок розташований на столичному Подолі. Землю під ним дружина Олексія Горащенкова Ганна безоплатно отримала у 2005 році рішенням Київради. Тоді на цьому місці був ліс, про що свідчить сервіс історичних супутникових фото Google Earth. На знімку, зробленому у 2008 році на ділянці, – вирубані дерева.

Фото Під маєтком Горащенкова вирубали ліс

Про те, що саме в цьому будинку проживає родина Горащенкових свідчать фото зі сторінок доньок Олексія Горащенкова в соціальній мережі Instagram, які вони викладали у 2016 та 2017 роках.​

Будинок підключений до комунікаційних мереж і отримує квитанції за комунальні послуги та навіть має борг за електроенергію у 6,5 тисячі гривень.

Існує практика спеціального невведення будинку в експлуатацію.

«По-перше, юридично це не будинок, а купа будматеріалів, і можна не зазначати його вартості в декларації. По-друге, оформлення дійсно тягне відповідні фінансові затрати, які ніхто не хоче мати – як-то оформлення оцінки, техпаспорта, а якщо це був самобуд, грошей треба ще більше і витрати можуть включати корупційну складову. По-третє, за попередніх умов ти живеш і користуєшся цим і тебе ніхто не притягне за брехню в декларації і за незаконне збагачення», – пояснює юристка «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

Олексій Горащенков є фіналістом та одним з головних претендентів на посаду голови Державного бюро розслідувань. Результати конкурсу мають бути оприлюднені вже сьогодні, 16 листопада. Саме Горащенкова назвала «куратором НАЗК з Адміністрації президента» керівник одного з департаменту в НАЗК Ганна Соломатіна.

В Адміністрації президента Олексій Горащенков обіймає посаду заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення. До цього, він був помічником президента (2014-2016) та займав посади у кількох державних органах. Ще раніше Олексій Горащенков працював адвокатом, проте ліцензію анулював у 2013 році.

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