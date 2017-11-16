Півтора мільйони «Укрзалізниці» розіграли запорожці, яким виробник видав дилерські листи під одним номером

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 25 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Владар Україна» запасних частин до пасажирських вагонів на 1,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 12 103 запчастини чотирьох видів виробництва ТОВ «Тера-Лтд», перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Крючки потрійні 9641-Н придбали по 83 грн./шт. У вересні «Одеська залізниця» замовляла їх іншому постачальнику вдвічі дешевше – по 40 грн./шт.

Гарантійний строк становить рік, а забезпечення виконання договору – п’ять відсотків.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,67 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріко», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Владар Україна» із Запоріжжя належить Руслану Ващиліну, а «НВП «Ріко» із Запорізької області – Сергію Розумчуку.

За даними системи «YouControl», Розумчук принаймні до червня 2016 р. був засновником самого «Владар Україна» на чолі з Ващиліним, а також володів нині припиненими ПП «Аскад» і ТОВ «Пластмасер».

Засновник і директор київського виробника «Тера-Лтд» Олександр Терещенко з Полтавщини видав суперникам дилерські листи з однаковим вихідним номером №356 від 08.08.2017:

Решта файлів у їхніх пропозиціях теж оформлені й названі подібно: наприклад, ГОСТ 16338-85_Владар-ilovepdf-compressed.pdf та ГОСТ 16338-85-ilovepdf-compressed.pdf. У 2016 р. «ЦЗВ» уже не допускав «НВП «Ріко» до тендеру, бо воно завантажило витяг з ЄДР нинішнього переможця «Владар Україна».

Раніше «Тера-Лтд» належала Юлії Таборських і Вадиму Коршомному, який володіє та керує ТОВ «Супермаркет підприємств», що займається продажем і купівлею фірм.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ
Ручка-поручень Т2003.55.02.171 1 729 248,33
Брюкотримач Т 34.05.01.08-72 3 458 73,33
Крючок одинарний 9632-Н 3 458 60,83
Крючок-вішалка потрійний 9641-Н 3 458 60,83
Усього: 12 103

 

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