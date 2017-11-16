Півтора мільйони «Укрзалізниці» розіграли запорожці, яким виробник видав дилерські листи під одним номером

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 25 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Владар Україна» запасних частин до пасажирських вагонів на 1,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 12 103 запчастини чотирьох видів виробництва ТОВ «Тера-Лтд», перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Крючки потрійні 9641-Н придбали по 83 грн./шт. У вересні «Одеська залізниця» замовляла їх іншому постачальнику вдвічі дешевше – по 40 грн./шт.

Гарантійний строк становить рік, а забезпечення виконання договору – п’ять відсотків.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,67 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріко», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Владар Україна» із Запоріжжя належить Руслану Ващиліну, а «НВП «Ріко» із Запорізької області – Сергію Розумчуку.

За даними системи «YouControl», Розумчук принаймні до червня 2016 р. був засновником самого «Владар Україна» на чолі з Ващиліним, а також володів нині припиненими ПП «Аскад» і ТОВ «Пластмасер».

Засновник і директор київського виробника «Тера-Лтд» Олександр Терещенко з Полтавщини видав суперникам дилерські листи з однаковим вихідним номером №356 від 08.08.2017:

Решта файлів у їхніх пропозиціях теж оформлені й названі подібно: наприклад, ГОСТ 16338-85_Владар-ilovepdf-compressed.pdf та ГОСТ 16338-85-ilovepdf-compressed.pdf. У 2016 р. «ЦЗВ» уже не допускав «НВП «Ріко» до тендеру, бо воно завантажило витяг з ЄДР нинішнього переможця «Владар Україна».

Раніше «Тера-Лтд» належала Юлії Таборських і Вадиму Коршомному, який володіє та керує ТОВ «Супермаркет підприємств», що займається продажем і купівлею фірм.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ Ручка-поручень Т2003.55.02.171 1 729 248,33 Брюкотримач Т 34.05.01.08-72 3 458 73,33 Крючок одинарний 9632-Н 3 458 60,83 Крючок-вішалка потрійний 9641-Н 3 458 60,83 Усього: 12 103

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