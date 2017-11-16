Микитась за 60 тисяч купив фірму, яка придбала в центрі Києва 3 тисячі «квадратів» нерухомості

Народний депутат з «Волі народу» Максим Микитась у суттєвих змінах у декларації повідомив, що у жовтні став власником ТОВ «Регіональні ресурси», яке напередодні придбало нерухомості у центі Києва на вул. Пушкінській загальною площею майже 3000 кв м. Про це стало відомо з декларації нардепа та Майнового держреєстру.

Микитась у жовтневих змінах в декларації вказав , що став одноосібним засновником фірми зі статутним капіталом у розмірі 33,2 тис грн. Частку у розмірі 90% йому продав Олександр Ляпунов (згідно з декларацією за 50 тис грн.), а 10% Микитась придбав у Ірини Бєлицької за 10 тис грн.

За даними Держреєстра речових прав на нерухоме майно, у квітні цього року «Регіональні ресурси» за договором купівлі-продажу придбали нежилий будинок площею 2910 кв м (літера «А) за адресою вул. Пушкінська 27, а також двоповерховий адміністративний будинок на вул. Пушкінській 25 (літ «Б»), на 409 кв м. У травні 2017 р. цей адмінбудинок продавали за $470 тис.

У кінці липня фірма купила окремо збудований гараж в садибі житлового будинку площею 15,7 кв м на вул. Пушкінській 27. А вже невдовзі у Київській міськраді підготували проект рішення про передачу ТОВ «Регіональні ресурси» земельної ділянки в оренду на 15 років площею 0,09 га (кадастровий номер 8000000000:76:031:0006) для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі та гаражу на вул. Пушкінській, 25-б у Шевченківському районі м. Києва.

Причому сусідню ділянку (кадастровий номер 8000000000:76:031:0004) за адресою вул. Пушкінська 27 площею 0,06 га, на якій знаходиться одна з придбаних будівель «Регіональними ресурсами» площею 2910 кв м. та гараж, орендує ПАТ «Південтеплоенергомонтаж». У декларації за 2016 рік Микитась вказав акції «Південтеплоенергомонтажу». Саме у цьому підприємстві нардеп розпочинав офіційну трудову діяльність, де його батько був першим заступником гендиректора.

Ляпунов, який раніше мав частку «Регіональних ресурсів» у розмірі 90%, був директором цієї фірми до її придбання нардепом, та продовжує очолювати «Регіональні ресурси» наразі.

У 2016-2017 рр. Ляпунов керував у ТОВ «Будінпроект», де відповідав за скандальне будівництво житлового комплексу «Покрова» у центрі Києва на вул. Січових Стрільців (Артема) 59. ДАБІ через порушення анулювало Дозвіл на початок будівельних робіт, після чого замовник будівництва держорганізація «Центральне теруправління капбудівництва» («ЦТУКБ») Міноборони, а також девелепер та проектувальник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» звернулися до суду, щоб зупинити анулювання. Позивачі виграли суд першої інстанції, апеляцію програли, наразі справа розглядається в касації. Микитась в декларації вказував, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

Максим Микатась на момент обрання нардепом був президентом держкорпорації «Укрбуд». У вересні цього року Кабмін призначив президентом корпорації Олександра Лятамбора, який є помічником парламентарія. Структури держкорпорації не один раз потрапляли в скандали про будівництво в столиці нелегальних будинків.

Нещодавно журналісти програми «Схеми» помітили Микитася та мера Києва Віталія Кличка в одній компанії, яка поверталися з італійського Неаполя.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації, Нерухомість, Парламент