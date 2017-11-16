Спаринг-партнери «Укрзалізниці»

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Суддя Київського госпсуду Олександр Мандриченко зробив важливу річ у справі за позовом одного з постачальників «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету. Він вказав, що окремі «однаковості» в документах фірм, що формально конкурують на тендері – це ще не злочин. А ось наявність кількох ознак – це вже злодійство, і його мають карати антимонопольним баном на участь в тендерах. Ось перелік ознак з конкретної справи:

  • заяви на отримання документації подані «конкурентами» в один день та зареєстровані за послідовними номерами;
  • обидві пропозиції подані нарочним в один день з різницею в 5 хв;
  • довідки видані в один день за близькими номерами;
  • цінові пропозиції майже ідентичні та вдірізняються на 0,87%;
  • банківські гарантії отримані в одному банку, в один день та мають послідовні номери;
  • листи та витяги видані в один день за послідовними номерами;
  • картки зі зразками підписів, довідки та копії статутів завірені одним нотаріусом.

«Наші гроші» проаналізували з цієї точки зору інші тендери «Укрзалізниці» і виявили ще як мінімум дві пари фірм, створені для виконання головної умови відкритих торгів – наявності щонайменше двох учасників. Деякі з цих парочок вже настільки розслабились, що дозволяють собі навіть плутати документи. Однак їх за це не те що не карають, а навпаки – дають можливість пиляти все більше і більше.

«Владар» і «Ріко»

Днями «Центр забезпечення виробництва» замовив ТОВ «Владар Україна» запасних частин до пасажирських вагонів на 1,59 млн грн. Ціни – вдвічі завищені у порівнянні з закупівлею «Одеської залізниці», яка купувала запчастини у інших постачальників.

Чому ці дешеві не прийшли на тендер центрального закупівельного органу «Укрзалізниці» – не питайте, не знаємо. Але знаємо, що єдиним конкурентом «Владару» було ТОВ «НВП «Ріко». І ця фірма разом з «Владаром» подала на тендер листи про дилерське представництво від ТОВ «Тера-Лтд» під однаковим вихідним номером цієї фірми №356 від 08.08.2017:

Так паляться ці фірми на тендерах ЦЗВ не вперше. Рік тому на тендер по закупівлі генераторів очікуваною ціною 13,91 млн грн. фірма «Ріко» подала витяг з ЄДРЮО  на фірму «Владар Україна». Тоді її відхилили за цей проступок, але ж і перепон для наступних розиграшів не виникло. «Владар Україна» за останній рік в «Прозорро» виграло підряди залізниці на 18,93 млн грн., розігруючи їх саме з «Ріко».

Дубневичі

Продукція корпорації «КРТ» народних депутатів від БПП Богдана і Ярослава Дубневичів в останні роки представлена на тендерах залізниці фірмами ТОВ «ВМ трейдинг» і ТОВ «Авант-гарде». Ці фірми грішать документами, які очевидно виглядають виготовленими з одного кліше. Наприклад, вони подають довідки з дуже однаковим текстом (зверніть увагу на зірочки):

Або довідки, які мають виготовлятись у довільній формі, у цих дилерів співпадають до мікрона:

І з усім цим щастям «ВМ трейдинг» натендерив на залізниці вже 174,22 млн грн. При цьому, залізничники викидають з торгів дешевших конкурентів з більш якісним товаром.

І всіх все влаштовує.

Блог від: Юрій Ніколов

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