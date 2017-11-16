ДУСя за рахунок зарплат «Мистецького арсеналу» дала президентській «Синьогорі» 1,5 мільйона на електрику

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16 листопадаа 2017

Державне управління справами (ДУС) запропонувало уряду збільшити фінансування Державної організації «Резиденція «Синьогора» на 1,50 млн грн.

Відповідний проект розпорядження уряду було подано на засідання Кабміну 15 листопада.

Урядовий документ підготувало ДУС. В пояснювальній записці до нього вказано, що в 2017 році зросли не тільки тарифи на комунальні послуги, а і збільшилося їх споживання. Додатково на оплату комунальних послуг для «Резиденція «Синьогора» до кінця року потрібно 1,34 млн грн. ДУС стверджує, що за 9 місяців «Синьогора» заплатила за електроенергію 1,57 млн грн, що становить річну норму оплати, а тому коштів на оплату світла в жовтні-грудні не має.

Також потрібно 160 тис грн. для технічного обстеження та проведення профілактичного ремонту системи опалення в головному корпусі та техобслуговування п’яти ліфтів.

При цьому, в ДУС стверджують, що в підпорядкованому їй Комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» очікується економія коштів на оплату комунальних послуг у сумі 452 тис грн.

Також запланована економія нарахувань на заробітні плати національного камерного ансамблю «Київські солісти» та Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на загальну суму 1,05 млн грн.

При узгодженні позицій жодне міністерство не заперечило проти перерозподілу бюджету ДУС. Але Міністерство юстиції вказало, що згідно закону «Про Кабінет міністрів» ДУС не наділений функціями підготовки проектів урядових актів.

«Резиденція «Синьогора» була збудована в 2011 році на околиці села Гута Івано-Франківської області. При президенті Вікторі Януковичі в резиденція велись масштабні роботи, наприклад, за 24 млн грн. під ресторан була перероблена альтанка. Тільки за 2012 рік на резиденцію було витрачено 235,15 млн грн.

В 2015 році «Синьогору» відкрили для туристів.

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