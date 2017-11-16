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Будинок 24-річної секретарки Сумського адмінсуду продається за $125 тисяч (фото)

16 листопадаа 2017

Будинок площею 200 м. кв. продається у Сумах за $125 тис. Про це «Нашим грошам» стало відомо з оголошення в мережі інтернет.

Відповідно до даних Єдиного судового реєстру за цією адресою у червні 2012 року 12 соток купила 19-річна Яна Сусіденко, що нині відома як секретарка Сумського окружного адмінсуду. На цій ділянці вона побудувала три будинки площею 221, 195 та 194 квадратних метри.

Два будинки з трьох потрапили до декларації Сусіденко, а третій із землею під ним Сусіденко наприкінці 2014 року подарувала 86-річному Прокопію Малюку.

У декларації секретарка суду також вказала, що їздить на Audi Q7 2007 року випуску.  Цю машину у липні 2016 року їй дала дала в користування 80-річна пенсіонерка Валентина Майковська. Ця ж пенсіонерка реєструвалася до 2012 року власницею землі в маєтку по вул. Багряного в Сумах, де нині живе очільник господарського суду Сумської області Олександр Коваленко.

Останнього нещодавно затримали правоохоронці за підозрою у вимаганні $26 тис. хабаря. За адресою маєтку Олександра Коваленка також реєструвався батько Яни Сусіденко – Сергій.

Згідно з декларацією Яни Сусіденко за 2016 рік, її заробітна плата становила 17,5 тис грн. Жодних грошових активів, корпоративних прав, цінних паперів, бізнесу жінка не декларувала.

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