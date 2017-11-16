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Ахметов виграв у естонців 682 мільйони залізниці на рейки за торішньої ціною

16 листопадаа 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 14 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Метінвест-СМЦ» рейок на 682,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 26 001 т рейок широкої колії типу Р-65 із загартованою поверхнею кочення 1 категорії довжиною 25 м зі сталі марки К76Ф по 26 240 грн. за тонну.

У червні 2016 року їх придбали у «Метінвесту» на сім відсотків дешевше – по 24 614 грн./т. У доларовому еквіваленті ціна взагалі не змінилась і складає $990 за тонну, як і торік. Детальніше про ціни читайте у статі «Залізничні «дельти» Ахметова і Пінчука».

Рейки будуть виготовлені ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» Ріната Ахметова у 2017 році. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 1% від його ціни.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 688,05 млн грн.

Єдиним конкурентом фірми Ріната Ахметова було ТОВ «Скинест Рейл Юей» естонської компанії «Skinest Rail», причому ніхто не знижував ціни під час аукціонів. Кінцевим бенефіціаром цього українського підприємства через останню є Олег Оссіновський з Естонії, а директором – Максим Мишоловка.

Нагадаємо, на стадії прекваліфікація завис весняний тендер «ЦЗВ» щодо закупівлі рейок, підкладок і накладок на загальну очікувану суму 2,02 млрд грн. На нього прийшли обидва учасники нинішніх торгів і ТОВ «Євроклінсервіс». Останнє затягувало закупівлю скаргами в АМКУ разом із ТОВ «Максмед Інтернешнл». А згодом її через госпсуд Дніпропетровської області заблокувало ТОВ «Дімітріс Трейд» Максима Матвєєва, яке віднедавна фігурує у кримінальній справі прокуратури щодо фіктивного підприємництва.

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