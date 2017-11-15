У Жебрівського замовили дорогі цвяхи у фірми, яка брала участь у розпилі Слов’янської ТЕС для Клюєвих

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА в результаті переговорної процедури за нагальною потребою 13 листопада уклав низку договорів з ТОВ «Укрславресурс» щодо поставки конструкційних матеріалів на загальну суму 12,70 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Переговорну процедуру департамент пояснив режимом надзвичайної ситуації в Донецькій області, який унеможливлює дотримуватись строків проведення тендеру.

За одним із договорів вартістю 1,91 млн грн. замовлено товари по цінам, значно більшим від ринкових.

Наприклад, будівельні цвяхи 4х100 мм замовили по 49 грн/кг, тоді як на ринку їх продають по 24 грн. Шиферні цвяхи 5х120 мм замовили по 40,65 грн/кг, тоді як їх можна купити за 30 грн. Плити OSB з параметрами 10х2500х125 замовили по 265 грн., тоді як їх продають по 245 грн.

Також оборонний департамент замовив дерев’яних брусів, дощок, рейок та штапиків на загальну суму 6,5 млн грн, зовнішні каналізаційні пластикові труби (2500 м.п.) за 255 тис. грн, та цементу, руберойду, 8 хвильового шиферу тощо на 4,04 млн грн.

Матеріали по цих договорах також коштують дорожче, ніж на ринку. Наприклад, 311 мішків цементу по 50 кг замовили по ціні – 125 грн/мішок, тоді як можна придбати по 75 грн/мішок.

Усі матеріали поставить прописане у Андріївці Донецької області ТОВ «Укрславресурс». Фірму ділять Олександр Гарбуз (40%), Володимир Ішанкулов (20%), Світлана Шаповалова (20%) та Раїса Кіріндясова (20%). Остання – мати Максима Кіріндясова, екс-начальника міліції Донецька і бізнес-партнера згадуваного Олександра Гарбуза по ТОВ «Міртком» та ТОВ «Зернова інноваційна компанія».

«Укрславресурс» є фігурантом низки кримінальних проваджень. Зокрема, фірма засвітилась у провадженні СБУ щодо розкрадання майна та незаконного вивезення зі структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Слов’янська ТЕС» більше 200 тонн цінних металів. Згідно з матеріалами справи, «Украславресурс» було одним із останніх у ланцюгу фірм, а саме – покупцем, за посередництвом яких з теплоелектростанції під виглядом металобрухту виводили цінні метали.

Іншим покупцем виступав «Артемівський завод по обробці кольорових металів на постачання труб», який належить ПрАТ «Укрпідшипник» (38%).

Корпорацію «Укрпідшипник» заснували брати Андрій і Сергій Клюєви. З 2006 року і по сьогодні 94% акцій корпорації належить австрійській компанії «Slav Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft». У квітні 2015 дружина Андрія Клюєва Жанна вийшла зі складу ревізійної комісії «Укрпідшипника», однак продовжувала володіти часткою у статутному капіталі компанії розміром 1,35%.

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