НОВИНИ

15.11.2017

У суді студенти розповіли як отримували землю, яку потім дарували дружині екс-голови Хмельницької ОДА

Фірму дочки прикордонника Литвина підозрюють в захопленні 143 гектарів

Тюремники за 30 мільйонів замовили вугілля у фірми, яких прокуратура вже ловила на поставках негорючого палива

Лиманські освітяни викинули дешевшу фірму задля комунальників, яким віддали власні автобуси для школярів

Партнери екс-замдиректора «Укртрансгазу» через суд змусили «Укртрансгаз» відписати їм чверть мільярда на газосховище

У Жебрівського замовили дорогі цвяхи у фірми, яка брала участь у розпилі Слов’янської ТЕС для Клюєвих

«Труханівці» взяли 31 мільйон на таємне будівництво естакади Траси здоров’я в Одесі

З 680 мільйонів на «Стіну» Яценюка поживились Розенблат, Порошенко, «прокладки» та блатні

14.11.2017

«Ляшківець» продав армії пожежних МАЗів іще на 37 мільйонів

В Одесі збирає гроші для лікарень благодійний фонд, який вже проходить у кримінальній справі

«Київпастранс» приховав ціни естонських компостерів і китайських гаджетів на третину мільярда

«Лисичанськвугілля» з новим рекордом замовила Кропачову збагачення вугілля на 25 мільйонів

Підозрювана у розкраданні грошей фірма взяла будівельний підряд у Дружківці на 34 мільйони

«Укргазвидобування» за 20 мільйонів найняло американців оцінити всі свої добувні запаси

Нечужі фірми-сусіди розіграли 12 мільйонів Мінекономрозвитку на участь України в туристичних виставках

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

У Жебрівського замовили дорогі цвяхи у фірми, яка брала участь у розпилі Слов’янської ТЕС для Клюєвих

15 листопадаа 2017

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА в результаті переговорної процедури за нагальною потребою 13 листопада уклав низку договорів з ТОВ «Укрславресурс» щодо поставки конструкційних матеріалів на загальну суму 12,70 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Переговорну процедуру департамент пояснив режимом надзвичайної ситуації в Донецькій області, який унеможливлює дотримуватись строків проведення тендеру.

За одним із договорів вартістю  1,91 млн грн. замовлено товари по цінам, значно більшим від ринкових.

Наприклад, будівельні цвяхи 4х100 мм замовили по 49 грн/кг, тоді як на ринку їх продають по 24 грн. Шиферні цвяхи 5х120 мм замовили по 40,65 грн/кг, тоді як їх можна купити за 30 грн. Плити OSB з параметрами 10х2500х125 замовили по 265 грн., тоді як їх продають по 245 грн.

Також оборонний департамент замовив дерев’яних брусів, дощок, рейок та штапиків на загальну суму 6,5 млн грн, зовнішні каналізаційні пластикові труби (2500 м.п.) за 255 тис. грн, та цементу, руберойду, 8 хвильового шиферу тощо на 4,04 млн грн.

Матеріали по цих договорах також коштують дорожче, ніж на ринку. Наприклад, 311 мішків цементу по 50 кг замовили по ціні – 125 грн/мішок, тоді як можна придбати по 75 грн/мішок.

Усі матеріали поставить прописане у Андріївці Донецької області ТОВ «Укрславресурс». Фірму ділять Олександр Гарбуз (40%), Володимир Ішанкулов (20%), Світлана Шаповалова (20%) та Раїса Кіріндясова (20%). Остання – мати Максима Кіріндясова, екс-начальника міліції Донецька і бізнес-партнера згадуваного Олександра Гарбуза по ТОВ «Міртком» та ТОВ «Зернова інноваційна компанія».

«Укрславресурс» є фігурантом низки кримінальних проваджень. Зокрема, фірма засвітилась у провадженні СБУ щодо розкрадання майна та незаконного вивезення зі структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Слов’янська ТЕС» більше 200 тонн цінних металів. Згідно з матеріалами справи, «Украславресурс» було одним із останніх у ланцюгу фірм, а саме – покупцем, за посередництвом яких з теплоелектростанції під виглядом металобрухту виводили цінні метали.

Іншим покупцем виступав «Артемівський завод по обробці кольорових металів на постачання труб», який належить ПрАТ «Укрпідшипник» (38%).

Корпорацію «Укрпідшипник» заснували брати Андрій і Сергій Клюєви. З 2006 року і по сьогодні 94% акцій корпорації належить австрійській компанії «Slav Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft». У квітні 2015 дружина Андрія Клюєва Жанна вийшла зі складу ревізійної комісії «Укрпідшипника», однак продовжувала володіти часткою у статутному капіталі компанії розміром 1,35%.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана
13 листопадаа 2017

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар
09 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.11.2017

Хмель У суді студенти розповіли як отримували землю, яку потім дарували дружині екс-голови Хмельницької ОДА

Житомир Фірму дочки прикордонника Литвина підозрюють в захопленні 143 гектарів

Донецьк Лиманські освітяни викинули дешевшу фірму задля комунальників, яким віддали власні автобуси для школярів

Донецьк У Жебрівського замовили дорогі цвяхи у фірми, яка брала участь у розпилі Слов’янської ТЕС для Клюєвих

Одеса «Труханівці» взяли 31 мільйон на таємне будівництво естакади Траси здоров’я в Одесі

14.11.2017

Одеса В Одесі збирає гроші для лікарень благодійний фонд, який вже проходить у кримінальній справі

Київ «Київпастранс» приховав ціни естонських компостерів і китайських гаджетів на третину мільярда

Луганськ «Лисичанськвугілля» з новим рекордом замовила Кропачову збагачення вугілля на 25 мільйонів

Донецьк Підозрювана у розкраданні грошей фірма взяла будівельний підряд у Дружківці на 34 мільйони

13.11.2017

Одеса Ще один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справи

Полтава Кооператив оточення голови РДА подробив закупівлю холодильника на окремі деталі

Житомир АМКУ покарав двох депутатів від БПП за змову під час закупівлі автомобіля

Дніпро Дніпропетровська облрада оновить автопарк кросоверами Mitsubishi Outlander за 1,6 мільйона

Харків Новачок подолав чверть мільярда на секретному «Прозорому офісі» Кернеса за 105 мільйонів

12.11.2017

Донецьк «Мирноградвугілля» розіграло 82 мільйони на конвеєр Ахметова з повною передоплатою

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ