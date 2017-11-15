У суді студенти розповіли як отримували землю, яку потім дарували дружині екс-голови Хмельницької ОДА

Правоохоронці підозрюють екс-начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Хмельницької ОДА Олександра Данилюка і мешканця села Лісові Гринівці Дмитра Коваля у налагодженні схем з заволодіння земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, у яких були задіяні десятки осіб, а кінцевим власником багатьох ділянок стала дружина екс-голови Хмельницької ОДА Василя Ядухи.

Про це написав Віталій Тараненко на сайті «Незалежний громадський портал».

Данилюк та Коваль вже третій рік перебувають у СІЗО, а розгляд самої справи гальмується на етапі допиту свідків. Данилюку та Ковалю загрожує покарання за ст. 190 (Шахрайство»).

«Географія їхньої «діяльності» охоплює Михайлюцьку сільраду Шепетівського району, Стуфчинецьку, Грузевицьку, Ружичанську та Шаровечківську сільради Хмельницького району. Через підставних осіб вдалося назбирати 53,2 га загальною вартістю 20,72 млн грн. У більшості випадках кінцевим бенефіціаром земельних ділянок ставала Наталія Ядуха, дружина тодішнього голови ОДА Василя Ядухи», – написав журналіст.

У схемі заволодіння землею були задіяні студенти, які, не знаючи Ядуху, дарували їй ділянки.

Під час судового допиту Назар Зайдовий, в минулому студент, розповів про «подарунок» дружині екс-губернатора. За його словами, двоє товаришів по гуртожитку взяли його паспорт і код. «Трохи згодом наш викладач з права Олександр Данилюк відпросив з лекцій, повідомивши, що необхідно підписати певні папери у нотаріуса. Я його запитав: «А якщо ми їх не підпишемо?». На що той відповів: «Треба, щоб ви це зробили на благо свого вузу, бо може так статися, що хтось і не довчиться», – повідомив Зайдовий.

Він розповів, що про земельну ділянку площею 2 га на території Михайлюцької сільської ради дізнався від нотаріуса, до якого його разом з товаришами привіз Данилюк. «У нотаріуса я підписав документи дарування землі на ім’я Наталії Ядухи. Після цього випадку намагалися все забути, як страшний сон», — розповів колишній студент.

Ще одна студентка Інна Цимбалюк подарувала Наталії Ядусі 1,9 га з цільовим призначення під пасовище під Хмельницьким (Стуфчинецька сільрада). Інна розповіла, що у 2010 р. її викладач Данилюк попросив надати паспорт та код «для вирішення однієї справи». При цьому натякнув, що можуть виникнути проблеми із навчанням, якщо не погодиться. Уся земельна документація була швидко виготовлена та переоформлена в нотаріуса. Цибалюк повідомила, що Ядуху не бачила, а ділянку подарувала їй, так як не хотіла мати ніяких проблем у навчанні.

Під час судових засідань з’ясувалося, що Ковалю, як і Ядусі, теж дарували ділянки невідомі особи. Хмельницький міськрайонний суд має у провадженні три справи щодо Коваля, в яких обласна прокуратура добивається визнання незаконними розпорядження голів РДА та визнання недійсними державних актів і договорів дарування. Однак їх розгляд призупинений до вироку у кримінальній справі Данилюка-Коваля. Прокуратура заявила 16 позовів у земельній справі Ядухи, їх розгляд через цю ж причину також поки призупинений.

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