Тюремники за 30 мільйонів замовили вугілля у фірми, яких прокуратура вже ловила на поставках негорючого палива

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Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України 6 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Валекта» вугілля на 29,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня в установи виконання покарань та слідчі ізолятори по всій країні поставлять 13 282 т вугілля ДГр 0-200 (довгополум’яне газове рядове, тобто не збагачене після шахти) зольністю не більше 43% по 2 240 грн. за тонну.

Це відповідає Топ-5 літніх тендерних цін на цю марку – 2 190-2 837 грн./т.

Натомість у жовтні відділ освіти сім’ї та молоді Глобинської РДА Полтавської обл. замовив вугілля ДГР 0-200 зольністю до 39% по 1 400 грн./т, тобто на 60% дешевше.

Тоді ж Судилківська сільрада Шепетівського р-ну Хмельницької обл. купила його на 19% дешевше – по 1 880 грн./т.

Нині переможець подав договір про поставку і сертифікат якості від ТОВ ВП «ЗВЗ».

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,55 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Енергопромхолдинг» Михайла Паберівського і Людмили Боцко, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні.

ТОВ «Вуглеторфзбагачення» і ТОВ «Енік Енерджі Груп» не допустили до торгів за невідповідність кваліфікаційним критеріям, а ТОВ «Енерго Прайм» – за невідповідність вимогам тендеру. «Вуглеторфзбагачення» домоглось пояснення причини відхилення: воно вказало одного складського працівника замість «складських працівників».

Хмельницька «Валекта» зі статутним капіталом 2 тис грн. належить Кирилу Соколову з окупованої Макіївки. Він також керує маріупольським ПП «Бізнес-Партнер» донеччанина Валерія Соляєва зі статутним капіталом 150 грн.

У вересні 2015 р. прокуратура в суді розірвала договір між «Валектою» і відділом освіти Костянтинівської РДА про закупівлю вугілля на суму 0,81 млн грн. Причиною позову стали поставки в школи району неякісного палива. Після цього «Бізнес-Партнер» не брав участі у тендерах. А «Валекта» з лютого 2016 р. отримала підрядів на 58,30 млн грн., переважно на Донеччині.

Зараз червоноградським ВП «ЗВЗ» володіє і керує Андрій Висоцький, а раніше його співзасновником був Богдан Голінчак. Із листопада 2015 р. фірмою керував Анатолій Сторожук, а до того – Василь Боцко. Що до останнього, то таке прізвище має вищезгадана співвласниця «Енергопромхолдингу», нинішнього єдиного суперника.

У 2015 р. директора ВП «ЗВЗ» засудили до сплати 255 тис. грн штрафу за розтрату та привласнення вугілля Західного територіального КЕУ Міноборони на суму 8,82 млн грн.

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